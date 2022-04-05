جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي للجيزة ترم ثاني 2022: ينتهي 12 مايو

كشف أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، في محافظة الجيزة، تفاصيل جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي للجيزة ترم ثاني 2022، موضحاً أن الامتحانات تبدأ اعتباراً من يوم السبت الموافق 7 مايو المقبل، وتعقد ورقياً في لجان مؤمنة جيداً ومراعية لكافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كقياس درجة حرارة المعلمين والطلاب قبل السماح لهم بدخول المدارس وتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية وإلزام الطلاب والمعلمين بإرتداء الكمامة الطبية.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي للجيزة ترم ثاني 2022

وأضاف «سلومة» في بيان له، أن جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي للجيزة ترم ثاني 2022، ينتهي الخميس الموافق 12 مايو المقبل، مؤكداً أنه تم توجيه جميع الطلاب وأولياء للاستفادة من جميع المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم، لافتاً إلى أن الامتحانات تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

وبالتزامن مع إعلان جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي للجيزة ترم ثاني 2022، أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن تقويم مواد الأنشطة التربوية يكون عملياً لمدة ساعة ويعقد قبل نهاية الفصل الدراسي بخمسة عشر يوماً ويجرى امتحان التربية الرياضية الخاصة بمدرسة السعيدية يوم 18 أبريل الجاري، ويجرى الامتحان العملي لمادة العلوم في موعد سابق وحسب ظروف كل مدرسة ويختار الطلاب نشاطين من الأنشطة الاختيارية وفق ميوله وقدراته واهتماماته.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه سيتم تطبيق القرار الوزاري رقم 313 لسنة 2011 والقرار الوزاري رقم 377 لسنة 2017 بشأن إعادة تنظيم تطبيق التقويم التربوي الشامل، ويجرى امتحان مادة المستوى الرفيع بمدارس اللغات والمواد خارج المجموع أيام 18 و19 و20 أبريل الجاري الجاري.

وأشارت المديرية إلى أنه سيتم عقد امتحان تكميلي للطلاب الذين تخلفوا عن امتحان الفصل الدراسي الأول بعذر مقبول في نفس اليوم حسب جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي للجيزة ترم ثاني 2022.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي للجيزة ترم ثاني 2022

- يوم السبت الموافق 7 مايو المقبل امتحان مادة اللغة العربية والخط لمدة ساعتين ونصف.

- يوم الأحد الموافق 8 مايو امتحان مادة الهندسة لمدة ساعتين.

- يوم الإثنين الموافق 9 مايو امتحان مادة الجبر والإحصاء لمدة ساعتين.

- يوم الثلاثاء الموافق 10 مايو امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين.

- يوم الأربعاء الموافق 11 مايو امتحان مادة اللغة الأجنبية لمدة ساعتين.

- يوم الخميس الموافق 12 مايو المقبل امتحان مادة العلوم لمدة ساعتين.