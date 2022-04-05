عاجل.. «تعليم القاهرة» تعلن مواعيد امتحانات نهاية العام لجميع المراحل

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، موعد امتحانات نهاية العام، موضحة أن امتحانات الصفين الخامس والسادس الابتدائي ستبدأ يوم الإثنين الموافق 18 أبريل الجاري، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 26 من الشهر نفسه أي لمدة 5 أيام، مؤكدة أن الامتحانات تعقد ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية والمدارس.

تفاصيل امتحانات نهاية العام

وأضافت المديرية في بيان لها، أن امتحانات نهاية العام بالنسبة للصف الأول الإعدادي العام والرياضي والنقل الإعدادي المهني تبدأ يوم الإثنين الموافق 18 أبريل حتى يوم الأربعاء الموافق 27 من الشهر نفسه لمدة 6 أيام وتعقد امتحانات نهاية العام بالنسبة للنقل في التعليم الفني، يوم الثلاثاء الموافق 26 أبريل الجاري حتى الخميس الموافق 19 مايو المقبل، لمدة 14 يوما.

امتحانات نهاية العام تعقد ورقياً

وأكدت المديرية، أن امتحانات نهاية العام للصف الثاني الإعدادي العام والرياضي تبدأ يوم السبت الموافق 7 مايو المقبل، وحتى يوم الخميس الموافق 12 من نفس الشهر، لمددة 6 أيام وتعقد ورقياً، أما الصف الرابع الإبتدائى فستبدأ امتحانات نهاية العام يوم الأحد الموافق 8 مايو المقبل وحتى يوم الخميس الموافق 12 من نفس الشهر لمدة 6 أيام، وتعقد امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والإعدادية المهنية يوم السبت الموافق 14/5/2022 وحتى الخميس الموافق 19/5/2022 أي لمدة 6 أيام.

وأكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن امتحانات نهاية العام في المستوى الرفيع للصف الثالث الإعدادي ستكون يومي 13 و14 أبريل، أما المستوى الرفيع لصفوف النقل فوفقا لظروف كل إدارة في الفترة من 11 إلى 17 أبريل الجاري، وتستمر الدراسة برياض الأطفال والصفوف الأول والثاني والثالث الإبتدائي وفقا للخريطة الزمنية.