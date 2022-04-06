على نفقتهم.. أهالي قرية «سدمنت» ببني سويف يبنون سور وحدة صحية هدمه مواطن

ملحمة شارك بها أهالي قرية سدمنت الجبل التابعة لمركز إهناسيا غرب بني سويف، حيث أقدموا على بناء سور الوحدة الصحية بالقرية على نفقتهم الخاصة، حيث بدأت حملة تبرعات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وجمعوا مبالغ مالية وقاموا بشراء مواد البناء، قبل أن يتبرع كل من يعمل في مجال المعمار والبناء على المشاركة في بناء السور مرة أخرى، عقب هدم أحد مواطني القرية السور بحجة حصوله على حكم قضائي بإزالته.

مواطن يعتدي على سور وحدة صحية بالهدم في بني سويف

وشهدت الوحدة الصحية بقرية سدمنت الجبل التابعة لمركز إهناسيا ببني سويف، إقدام أحد المواطنين على إزالة سور المبنى باستخدام «لودر»، بمبرر تنفيذه لحكم قضائي حصل عليه بإزالة السور، حيث يدعي تعدي مبنى الوحدة الصحية على مساحة 4 أمتار بطول المبنى من ملكيته الخاص، حيث يمتلك منزلًا متاخمًا لمبنى الوحدة.

صحة بني سويف تنقل خدمات الوحدة الصحية بسدمنت إلى المماليك

من جانبه، تواصل الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، فور علمه بالواقعة، مع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث جرى تحرير المحضر رقم 5928 لسنة 2022 إداري مركز شرطة إهناسيا، ضد المتعدي بمركز الشرطة، ونقل خدمات الوحدة الصحية إلى أقرب وحدة صحية «قرية المماليك».

تحرك من أهالي قرية سدمنت لإعادة بناء سور الوحدة الصحية

وعقب ساعات من هدم سور الوحدة الصحية بقرية سدمنت الجبل، تجمع أهالي القرية وقرروا إعادة بناء السور مرة أخرى على نفقتهم الخاصة وبأيديهم، حيث أقدم العشرات منهم مساء أمس وقبل إفطار اليوم الرابع من شهر رمضان، على إعادة بناء السور مرة أخرى تمهيدا لإعادة الخدمات الصحية إلى الوحدة الصحية مرة أخرى.