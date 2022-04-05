تجربة نظام الاختبارات الإلكترونية لبنك المعرفة المصري بجامعة حلوان

استقبل مركز الاختبارات الإلكترونية في جامعة حلوان برعاية الأستاذ الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، والأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الأستاذة الدكتورة سامية علي عبده جامع مدير مركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة، كلا من: الأستاذ الدكتور علاء عبدالعاطي مدير وحدة الاختبارات الإلكترونية بالمجلس الأعلى للجامعات، الأستاذة الدكتورة سحر أمين مدير مركز القياس والتقويم بالمجلس الأعلى للجامعات، الأستاذ الدكتور كريم عمارة مدير شبكة الجامعات المصرية، مهندس هاني عمران ممثل وزارة الاتصالات، وممثلي بنك المعرفة المصري، لتجربة نظام الاختبارات الإلكترونية لبنك المعرفة المصري.

جامعة حلوان: نحرص على مواكبة التطور التكنولوجي

وأوضح الأستاذ الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، أن جامعة حلوان تحرص على مواكبة التطور التكنولوجي ونظم الاختبارات بالجامعات الدولية، مؤكدًا أن الاختبارات الإلكترونية هي إحدى الوسائل الحديثة لقياس وتقييم مخرجات العملية التعليمية باستخدام الأجهزة الذكية المحمولة، وتتميز بالمرونة والكفاءة في جميع مراحل تطبيقها، وهو ما يساهم في تطوير العملية التعليمية.

وعرضت الأستاذة الدكتورة سامية علي عبده، مدير مركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة، النموذج التشبيهي للاختبارات الإلكترونية وقراءة التعليمات الخاصة بالامتحان وحتى نهاية وقت الامتحان، وجرى استعراض الاختيارات المتاحة في النموذج الإلكتروني التي من شأنها تسهيل وحسن أداء الامتحان، وشاهد الحاضرون كيفية تعامل الممتحنين مع الأسئلة.