تشميع مطعم شهير على دائري الفيوم بعد ضبط لحوم ودواجن فاسدة

ترأس الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، حملة مكبرة للمرور على المطاعم ومحلات بيع الأغذية، اليوم الثلاثاء، للتأكد من سلامة المنتجات المقدمة للمواطنين، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، شملت تفقد مطعم مشويات شهير على الطريق الدائري، حيث تفقد محافظ الفيوم واللجنة المكبرة المطبخ وثلاجات حفظ الأغذية، وكافة أقسام المطعم، وتم رصد بعض المخالفات الفنية.

ضبط 11 كيلو دجاج ولحوم منتهية الصلاحية

وتمكنت الحملة، التي ترأسها محافظ الفيوم، من ضبط 11 كيلو قطع دجاج ولحوم مفرومة منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستخدام الآدمي، و5 علب توابل زنة 900 جرام، منتهية الصلاحية، و198 كيلو قطع دجاج ودجاج كامل، ودهن مجهولة المصدر، ومذبوحة خارج المجزر الآلي، وكذا عدم توافر شهادات صحية للعاملين بالمطعم، وعدم الالتزام باشتراطات الحماية المدنية.

غلق وتشميع المطعم وتحرير محاضر

وعلى الفور، وجه محافظ الفيوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من غلق وتشميع المطعم، وتحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على المضبوطات.

تفقد مطعم آخر على الدائري

وعقب ذلك، قام محافظ الفيوم ومرافقوه بتفقد مطعم آخر يقع على الطريق الدائري، حيث تفقدت اللجنة المكبرة المطبخ وثلاجات تخزين اللحوم والخضروات، وكافة أقسام المطعم، للتأكد من سلامة الأغذية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

حملة مكبرة ضمت كافة الجهات

ورافق المحافظ خلال الحملة، الدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، والدكتور حاتم جمال، وكيل وزارة الصحة، وسيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أيمن عادل، مدير مديرية الطب البيطري، والدكتور خالد سليم، مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالفيوم، وأحمد شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وسالم فتيح، رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة.