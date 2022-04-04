حسن الختام.. وفاة شخص أثناء صلاة العشاء داخل أحد المساجد بالعريش

توفى، مساء اليوم، مواطن أثناء تأديته صلاة العشاء، بمسجد نجمة سيناء بمدينة العريش، والاستعداد لصلاة التراويح، وجرى نقله لمستشفى العريش العام، وإخطار الأجهزة المعنية لتتولى التحقيقات.

نقل المتوفى إلى مستشفى العريش

قال شهود عيان، حمدى الغول، أحد أصدقاء المتوفى، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المتوفى يدعى الحاج حمدى أمين مصبح، 57 عاما، سقط مغشيا عليه في المسجد أثناء أداء صلاة العشاء، وجرى نقله إلى مستشفى العريش، ولفظ أنفاسه قبل وصوله إلى المستشفى.

المتوفى كان من رواد المسجد

وأضاف علاء البيك أحد الجيران، أن المتوفى كان من رواد المسجد، يعمل موظفا بالتربية والتعليم، ولديه ولدان، أحدهما متزوج، وكان يصلي جميع الفرائض في مسجد نجمة سيناء بجوار منزله، ومن المحافظين على جميع الصوات في المسجد، موضحا أنه نادرا ما يتغيب عن أداء الصلوات جماعة، وكان طيب السيرة وحسن الأخلاق مع الأهل والأصدقاء والجيران.

شيخ المسجد ينعى فقيد المسجد

فيما نعى الشيخ رزق إمام وخطيب مسجد نجمة سيناء، الحاج حمدي أمين مصبح، قائلا: لقد كنت من رواد المسجد من المحافظين على الصلاة، سنفتقدك كثيرا في هذا الشهر الكريم، ونرجو الله أن تكون من عتقاء رمضان من النيران، وأن تحشر على ما مت عليه، وهو طاعة الله، وأداء فرائضه في جماعة.

وأضاف أمام وخطيب المسجد: إنها بالفعل حسن الخاتمة، والتي لا ينالها إلا من أحبه الله ورضى به، إذ توفى الحاج محمد مصبح في العشر الأوائل من هذا الشهر الكريم، التي هي رحمة، كما جاء في الحديث النبوي، وقد لقيت ربك ملبيا، وأنت تستعد لأداء صلاة التراويح، ومتوضحا، وعلى طهارة النفس والبدون.

منصات التواصل الاجتماعي تنعى حمدي مصبح

هذا وقد اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي بكلمات النعي والعرفان، والدعاء لآل المتوفى وزوجته وأبناءه وأقاربه، مؤكدين على دماثة خلق المتوفى، ومعاملاته مع أهله وجيرانه، داعين الله أن تكون حسن الخاتمة في هذا الشهر الكريم.

فيما نعت مديرية التربية والتعليم في بيان لها، الفقيد، مؤكدة أنه كان موظفا لديها، وكان ذو خلق وحسن السيرة، وقدمت العزاء لأسرته.