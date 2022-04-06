الهيئة المصرية العامة للمساحة أعلنت مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 5 رمضان في محافظة السويس التي يبحث عنها دائما سكان السويس، حيث يلتزم بها المصلون المسلمون خلال اليوم والليلة خاصة في شهر رمضان، حيث تتضمن صلاتي الفجر المغرب بدء ونهاية الصوم اليومي.

موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 5 رمضان في محافظة السويس

وجاء في بيان الهيئة المصرية العامة للمساحة أن موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 5 رمضان في محافظة السويس يحين في تمام الساعة 6:12 حسب التوقيت المحلى لمدينة السويس، وهو ما يتابعه سكان المحافظة حيث ينهون صومهم بالإفطار في ذلك التوقبت.

مواقيت الصلاة والشروق خلال خامس أيام رمضان

وتضمن بيان الهيئة المصرية العامة لمساحة أيضا أنه بحسب التوقيت المحلى لمدينة السويس، فإن موعد أذان الفجر 4:05 صباحا، بينما الشروق توقيته 5:34 صباحا، أما أذان الظهر فموعده يأتي في تمام الساعة 11:53، وصلاة العصر فيأتي موعدها في تمام الساعة 3:25 مساءً، أما موعد أذان مغرب اليوم الخامس من شهر رمضان فهو 6:12، بينما يأتي موعد أذان العشاء في تمام الساعة 7:31 مساءً، أما وقت السحور بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة ممتد حتى قبل أذان الفجر بـ15 دقيقة، مما يشير إلى أن وقت الإمساك كما هو محدد سيكون الساعة 3:50 صباحا، وفق بيان الهيئة المصرية للمساحة.