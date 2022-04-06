في حالة سحب «جدية الحجز».. هل يمكن التقديم مجددا لإعلانات «الإسكان»؟

«لو سحبت مقدم الحجز من إعلانات شقق الإسكان ينفع تقدم مرة تانية؟».. من أكثر الأسئلة التي يتمّ تداولها عبر محركات البحث، عقب انتهاء حجز شقق الإسكان الاجتماعي، التي طرحتها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من حين لآخر داخل المدن الجديدة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، بمساحات وأسعار مختلفة.

حجز شقق الإسكان الاجتماعي

ووفقًا لبيانات سابقة لوزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فأنه في حالة سحب مقدم جدية الحجز من مشروع، قبل الحصول على وحدة سكنية، يمكن في هذه الحالة التقديم مرة أخرى لحجز وحدة سكنية، ولكن في مشروع آخر، وذلك في حالة عدم استفادة المتقدم للحجز من أي جهة ولا يمتلك وحدة سكنية هو أو زوجته وأولاده القصر ومازال ينطبق عليه شروط الدعم.

أما بالنسبة لإمكانية التقديم مرة أخرى على نفس المشروع في حال تمّ سحب مقدم الحجز منه، ففي هذه الحالة لا يمكن التقديم على نفس المشروع مرة أخرى، لأن سحب المواطن لمقدم الحجز يعني تنازله عن الوحدة ولا يمكن الرجوع لها مرة أخرى.

شقق الإسكان المتوسط

كانت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، قد أعلنت خلال الفترة الماضية طرح جديدة للمواطنين من متوسطي الدخل فقط، ضمن مشروعات الإسكان المتوسط، والتي تمثلت في: «مشروع سكن مصر، ومشروع دار مصر، ومشروع جنة»، وذلك داخل عدد من المدن الجديدة.

وجاء ذلك الطرح، ضمن مبادرة التمويل العقاري، التي أطلقها البنك المركزي، بفائدة تتراوح ما بين 3% و8%، ونظام تقسيط يصل إلى 30 عامًا كحد أقصى، بمساحات تصل إلى 151 مترًا مربعًا وأسعار تختلف من مشروع لآخر.