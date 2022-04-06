استشاري مناعة : لا توجد تحوارات جديدة لكورونا واللقاح يقي من الإصابة

كشف الدكتور ياسر الشربيني، استشاري المناعة بجامعة يوتنجهام بالمملكة المتحدة بريطانيا حقيقة اكتشاف سلالات جديدة لفيروس كورونا، وتأثير اللقاحات على السلالات الجديدة للمرض.

وقال «الشربيني»: «حالات كورونا بدأت تستقر في غالبية دول أوربا ولا توجد تحورات جديدة للفيروس، و كان آخر متحور للفيروس أوميكرون»، مؤكداً أن التحاليل و الدراسات العلمية للفيروس لم تثبت حتى الآن ظهور أي متحورات جديدة لكورونا .

عدد حالات كورونا استقرت في غالبية أوروبا

وأضاف استشاري المناعة بجامعة يوتنجهام بالمملكة المتحدة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، ان جميع الحاصلين على لقاح كورونا خاصة الجرعة الثالثة التنشيطية ثبت أن اصابتهم بالفيروس ضعيفة جداً وحال الإصابة تكون الأعراض خفيفة جدا، لافتا إلى أن الإصابة تكون أشبه بدور الانفلونزا، مشيرا إلى أن الحالات انخفضت في المملكة المتحدة، وأن الحياة بدأت تعود مرة أخرى لمدن المملكة المتحدة مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في بعض المناطق.

فيروس كورونا

وتابع استشاري المناعة بالمملكة المتحدة، أنه يجب على المواطنين ضرورة الإسراع و التسجيل للحصول على لقاح كورونا، مع ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالمنزل والسرعة للحصول على الجرعة التنشيطية التعزيزية للوقاية من الإصابة بالمرض، والاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات المحفزة لمناعة الجسم، و ضرورة البقاء في المنزل حال الشعور بأي أعراض للمرض واستشارة الطبيب المختص وعدم تناول أي أدوية أو عقاقير تجنباً لأي أعراض مرضية شديدة، مشدداً على ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة الفترة المقبلة تجنباً لحدوث أي زيادة في أعداد الإصابات وضرورة تقليل التجمعات والزيارات خلال شهر رمضان 2022 و الاهتمام بتناول الأطعمة التي تقوي مناعة الجسم.