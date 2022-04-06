هل يمكن تغيير الشعبة قبل امتحانات الثانوية العامة؟.. مصدر يوضح

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّ تغيير طالب الشعبة لطلاب الصف الثالث الثانوي، أمر ممكن قبل نهاية العام وليس مستحيلا، موضحا أنّ الطالب الذي كان يدرس في الصف الثالث الثانوي العام الماضي شعبة «علمي علوم»، ودخل اختبارات كل المواد عدا «الأحياء والجيولوجيا»، أو لم يدخل الامتحانات من الأساس، فيحق له هذا العام طلب التحويل لأي شعبة، سواء «علمي علوم، علمي رياضة، وأدبي».

التحويل بين العلمي والأدبي يستلزم عدم دخول الطالب مواد الشعبة

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنّ قرار التحويل يسري على باقي الطلاب في الصف الثالث الثانوي باختلاف شعبهم، موضحا أنّ طالب «علمي رياضة» يمكنه التحويل إلى «علمي علوم»، شرط ألا يدخل امتحانات المواد الأساسية في الشعبة الرياضية، وهي «الرياضيات البحتة» و«التطبيقية» وهكذا.

تغيير الشعبة في الثانوية العامة يستلزم إعادة السنة

وأضاف المصدر، أنّ الطالب إذا دخل مواد شعبته، فلن يُسمح له بالتحويل إلى شعبة أخرى، حتى لو رسب في كل المواد، وبالتالي فإذا أراد تغيير الشعبة لا يدخل موادها، ثم يُعيد السنة، ويختار شعبة أخرى.

11 يونيو عقد امتحانات الثانوية العامة 2022

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية 2022 طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021/ 2022 وهي كما يلي:

- يوم 11 يونيو عقد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة 2022.

- يوم 28 مايو عقد الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية 2022.

- يوم 21 مايو عقد الامتحانات العملية للدبلومات الفنية 2022.