التعليم تكشف تفاصيل أسئلة امتحانات الثانوية العامة وموعد توزيع أرقام الجلوس

أكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تواصل استعداداتها النهائية، لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، والمنتظر أن تعقد في 11 يونيو المقبل، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على الطلاب والمراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان من خطر الإصابة بعدوى كورونا، مشيرا إلى أنه سيخفض أعداد الطلاب داخل اللجان بحد أقصى 16 طالبا، لتحقيق التباعد الجسدي بين الطلاب.

مزيج بين الأسئلة المقالية والاختيار من متعدد

وكشف المصدر، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 ستكون مزيج بين الأسئلة المقالية والاختيار من متعدد تحت مظلة منظومة التقييم الجديد، إذ تعتمد الأسئلة على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، مؤكدا أن جميع اللجان الامتحانية سيتواجد بداخلها كاميرات مراقبة، للتأكد من سير الامتحانات وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سيرها، علاوة على ضبط الطلاب الغشاشين.

توزيع أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2022

وقال المصدر، إنه سيجرى توزيع أرقام الجلوس على طلاب الثانوية العامة، في مايو المقبل، موضحا أنه لن تغير مواعيد عقد امتحانات الثانوية العامة 2022، تحت أي ظرف، منوها بأنه سيجرى تخصيص غرفتي عزل كورونا بكل لجنة، لتقديم الدعم لأي شخص داخل اللجان الامتحانية يشتبه في إصابته بفيروس كورونا.

ومن جهته، أوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة انتهت تماما من تجهيزات وتفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022، قائلا: ستعلن كافة التفاصيل خلال الساعات القليلة المقبلة، من خلال أعداد الطلاب الذين سيتقدمون للامتحانات وأعداد اللجان، وطريقة عقد الامتحانات، علاوة على إعلان خطة مواجهة كورونا خلال سير الامتحانات، مطالبا جموع الطلاب بالمذاكرة والتذكير الجيد استعدادا للامتحانات.