عاجل .. امتحانات النقل بالقاهرة لن تبدأ 18 أبريل.. وإعلان الجدول قريبا

قال محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، إنّ ما نشر عن بدء امتحانات النقل في القاهرة يوم 18 أبريل الحالي، كان مقترحا لمواعيد الامتحانات وليس موعدا نهائيا، مشيرا إلى أنّه سيتم إعلان الجدول بالمواعيد بعد التعديل.

7 مايو امتحانات الفصل الدراسي الثاني للنقل

وأضاف عطية في بيان عاجل عنه، أنّ امتحانات الفصل الدراسي الثاني «الدور الأول» نهاية العام الدراسي، لمراحل النقل بالابتدائي والإعدادي للعام الدراسي الحالي 2021-2022، ستبدأ 7 مايو المقبل، وفق الخطة الزمنية للدراسة، وبناء على تعليمات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

الخريطة الزمنية لوزارة التعليم

وأوضح مديرالتربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنّ الجدول المقترح جرى إعداده على خلفية أنّ الفترة من 21 أبريل حتى 6 مايو، إجازات يتخللها يومي عمل فقط، ولا يمثل المقترح إخلالا بالخريطة الزمنية للعام الدراسي التي أعلنتها الوزارة، وسيتم إعلان مواعيد الامتحانات قريبا.