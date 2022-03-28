«تعليم الدقهلية» تناقش استعدادات امتحانات «رابعة ابتدائي»

عقد علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية اجتماعاً موسعاً مساء اليوم الاثنين، بحضور موجهي عموم المواد الدراسية ومديري الإدارات التعليمية، ومديري عموم المديرية، بقاعة الاجتماعات بالمديرية، لمناقشة الاستعدادات الجارية لامتحانات الصف الرابع الابتدائي.

«عبد الرؤوف» يوجه بالوقوف على مدى استعداد المدارس

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، بحسب بيان صحفي لمديرية التربية والتعليم، على ضرورة متابعة المدارس والوقوف على مدى استعدادها لأعمال امتحانات الصف الرابع الابتدائي، المقرر عقدها 2 أبريل، مع ضرورة وضع جدول الامتحانات في مكان بارز وواضح لجميع التلاميذ، وضرورة تأمين أماكن وجود الأسئلة بما يضمن سرية الامتحانات، وتأمين حجرة الكنترول الداخلي من أبواب ونوافذ وطفايات حريق، أو نقل الكنترول في حجرة أكثر أمناً، وذلك مسئولية مدير المدرسة.

تكليف الموجهين بأخذ نسبة الـ10% بصفتهم الشخصية

وشدد على الموجهين بأخذ نسبة الـ10% بصفتهم الشخصية، دون تكليف المعلمين بالقيام بذلك، على أن يتم التوقيع في سجلات أمن المدرسة ودفتر الزيارات، ونبه على تشكيل غرفة عمليات وتحرك سريع بديوان الإدارة التعليمية، لمتابعة أعمال الامتحانات، وحل المشكلات فور حدوثها، وموافاة المديرية بأي واقعة فوراً والتأخير يستوجب المساءلة القانونية.

اتخاذ إجراءات التباعد بين الطلاب

وطالب وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وضرورة اتخاذ إجراءات التباعد بين الطلاب أثناء تأدية الامتحان، حرصاً على سلامتهم، وتقليل الكثافات الطلابية داخل لجان الامتحان، وضماناً لحسن سير العملية الامتحانية.