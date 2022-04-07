التعليم: نظام الثانوية العامة الحالي لا يعطي تقييما واقعيا لمستوى الطالب

أوضحت وزارة التربية والتعليم، في الخطة الاستراتيجية للتعليم والتعليم الفني 2026/2022 أن مصر أولت مكانة بارزة للتعليم في استراتيجيتها الوطنية، التي من المقرر تحقيقها بحلول عام 2030، من خلال إدخال تغييرات جذرية على كل من التعليم الأساسي والعالي، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على تطوير جيل جديد من المصريين الأكفاء القادرين على المنافسة على المسرح العالمي.

إعادة هيكلة المدارس الفنية لتحويلها إلى مدارس

وأشارت التعليم في تقرير صادر عنها، إلى أنه يتم العمل على مواصلة كل الجهود للنهوض بالعملية التعليمية، وذلك من خلال تطوير كافة مراحل التعليم، وخاصة التعليم الأساسي، حيث تسعى إلى تطوير المدارس الحالية، وإدخال مجموعة من المدارس الجديدة التي تم إنشاؤها على نموذج مستوحى من نظام التعليم الياباني وإعادة هيكلة المدارس الفنية لتحويلها إلى مدارس تركز على التكنولوجيا.

نظام التعليم الثانوي الحالي لا يمثل تقييما واقعيا لمستوي الطالب

و لفتت التعليم إلى أنه يتم تقديم أحدث نظم التعليم الثانوي، وفقا للخطة الاستراتيجية، حيث تري الوزارة أن نظام التعليم الثانوي الحالي لا يمثل تقييما واقعيا وحقيقيا لمستوى الطالب، بل يعد ضغطا نفسيا فقط.

ومن التحديات التي تواجه قطاع التعليم الاكتظاظ السكاني ونقص الموارد، مع ارتفاع عدد السكان إلى أكثر من 100 مليون شخص ومحدودية الموارد.

57 ألف مدرسة في جميع أنحاء البلاد

وأكدت أن متوسط عدد الطلاب في الفصول العامة في مصر 47 طالبا، بينما يدخل من 500 ألف إلى 700 ألف طالب إضافي المدارس كل عام، ويرجع ذلك جزئيا إلى مشكلة البنية التحتية التي تعيق إنشاء السعة الكافية، وعلى الرغم من وجود 57 ألف مدرسة في جميع أنحاء البلاد، لا تزال هناك حاجة إلى المزيد من المدارس.