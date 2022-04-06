أسعار الغاز ترتفع لأعلى مستوياتها منذ نهاية أكتوبر 2021

جمعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأمريكي نحو 6.1 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى مستوى منذ 28 أكتوبر الماضي، بعد أن ارتفعت بنسبة 6% تقريبًا في الجلسة السابقة، وسط توقعات بزيادة الطلب وانخفاض العرض، بحسب مؤشر Trading Economics.

أكبر انخفاض في الإنتاج في يوم واحد

وأظهرت بيانات تدفق خطوط الأنابيب أمس الثلاثاء، أكبر انخفاض في الإنتاج في يوم واحد منذ تجميد فبراير، في حين أشارت التوقعات إلى الطقس الشتوي في غرب الولايات المتحدة، ما قد يعطي الطلب على التدفئة دفعة حتى منتصف أبريل الحالي، بحسب موجز المؤشر.

وذكرت خدمة الطقس الأمريكية أيضًا، أنّ الجبهة الباردة قد تتحرك شرقًا مثل وادي نهر المسيسيبي، مع احتمال إبطاء موسم حقن تخزين الغاز الطبيعي.

مواصلة الطلب الأوروبي على الغاز الأمريكي

ومن المتوقع أن يحافظ الطلب الخارجي على صادرات الغاز الطبيعي المسال حول مستويات قياسية، حيث تدرس الدول الأوروبية عقوبات أكثر صرامة ضد موسكو بعد ظهور تقارير عن جرائم حرب ارتكبتها القوات الروسية في شمال أوكرانيا.

ويمثل الغاز الطبيعي نحو ربع استهلاك الطاقة في الولايات المتحدة، وتعد الولايات المتحدة هي أكبر منتج للغاز الطبيعي تليها روسيا.

تاريخيًا، وصل الغاز الطبيعي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 15.78 في ديسمبر 2005، ومن المتوقع أن يتم تداول الغاز الطبيعي عند 6.00 دولار أمريكي / مليون وحدة حرارية بريطانية بنهاية هذا الربع (أبريل - يونيو 2022)، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من Trading Economics، بالنظر إلى المستقبل، وأنه سيتم التداول عند 6.92 دولار في غضون 12 شهرًا.