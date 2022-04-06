الدفاع الروسية: قصفنا 24 منشأة عسكرية أوكرانية الليلة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنَّ عملياتها العسكرية مازالت مستمرة، كان آخرها ما أعلنته صباح اليوم، بخصوص استهدافها 5 مخازن للوقود، كانت تستخدمها القوات الأوكرانية في عمليات إمداد خاصة بمركباتها العسكرية، بحسب شبكة «روسيا اليوم الإخبارية.

وقال اللواء إيجور كوناشينكوف، المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، إن القوات المسلحة الروسيةـ تواصل عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا لليوم الـ42 على التوالي، لافتاً إلى أنَّهم تمكنوا من تدمير عدة مواقع عسكرية أوكرانية، كان آخرها تدمير 5 مستودعات للوقود والتشحيم تابعة للقوات الأوكرانية في مناطق قرى كازاتين وراديخوف ونوفوموسكوفسك ونيكولايف.

وأوضح كوناكشينوف أنَّ تلك المستودعات كانت تمد المركبات العسكرية للقوات الأوكرانية في مناطق دونباس وخاركوف ونيكولايف.

قصف 24 منشأة عسكرية

وحول حصيلة العملية العسكرية الروسية ليوم أمس، أعلن " كوناكشينوف" أن الطيران الحربي الروسي قام بقصف 24 منشأة حربية أوكرانية، من بينها استهدتف نظام صواريخ مضادة للطائرات من طراز «أوسا-إيه كيه إم»، بالإضافة إلى 11 نقطة ارتكاز للقوات الأوكرانية، إلى جانب مخازن للمركبات العسكرية.

إسقاط 4 مسيرات أوكرانية

وأوضحت وزارة الدفاع في بيانها أنَّها تمكنت أيضاً من إسقاط 4 مسيرات أوكرانية في مناطق جورنياك وتشيرنوبايفكا وبيرديانسك وأوفانسكوي.

وذكر البيان إجمالي حصيلة العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا منذ بدايتها في 24 فبراير الماضي، حيث وصلت إلى 125 طائرة، و93 مروحية، و407 مسيرة، و227 صاروخ مضاد للطائرات، و1981 دبابة، و215 قاذفة صواريخ متعددة، و854 قطعة مدفعية ميدانية ومدافع هاون، و1882 وحدة من المركبات العسكرية، ليصل إجمالي الأهداف العسكرية إلى 5 آلاف و784 هدفاً.

ودخلت العملية العسكرية يومها الـ42 على التوالي منذ خروج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معلناً شن بلاده عملية عسكرية ضد أوكرانيا بهدف حماية المدنيين في إقليم الدونباس، والذي يتعرض لعمليات إبادة جماعية من قبل القوات الأوكرانية، بحسب تصريحات الرئيس الروسي.