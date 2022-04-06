توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. ذروة الموجة الحارة ودرجة الحرارة تصل إلى 43

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن غدا الخميس يشهد ذروة موجة الطقس الحار على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، وتسجل درجة الحرارة غدا 38 مئوية، فى حين تسجل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية 37 درجة، وتصل درجات الحرارة ما بين 40 و43 على محافظات شمال وجنوب الصعيد.

وأضافت الأرصاد الجوية، انه بداية من الجمعة والسبت المقبلين، ستبدأ درجات الحرارة في الانخفاض ما بين 3 و4 درجات على جميع محافظات شمال الجمهورية وشمال الدلتا، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 35 و37، ليسود طقس حار خلال ساعات النهار ومائل للبرودة مع بداية ساعات الليل، كما يسود طقس غائم جزئيا نظرا لاستمرار الأتربة العالقة على معظم مدن ومحافظات الجمهورية عدا محافظات جنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 7 إبريل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 19.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 19.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 22.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 26.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 8 إبريل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 15.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 9 إبريل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 16.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 25.