أسعار السلع بمبادرة «خير مزارعنا لأهالينا».. السكر بـ10 والطماطم بـ12

قالت منال إبراهيم، مشرفة وزارة الزراعة على قسم السلع الغذائية بمبادرة «خير مزارعنا لأهالينا»، في المقر الرئيسي للمبادرة بحديقة الأورمان في الجيزة، إنّ مواعيد العمل ضمن مبادرة «خير مزارعنا لأهالينا»، التي أطلقها السيد القصير وزير الزراعة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تبدأ من 10 صباحا، حتى 4 مساء، ومن السابعة مساء حتى الثانية بعد منتصف الليل.

وأكدت مشرفة وزارة الزراعة على قسم السلع الغذائية لـ«الوطن»، أنّ المبادرة مستمرة حتى نهاية شهر رمضان الكريم، بنفس الأسعار لجميع السلع الغذائية واللحوم والخضروات المتاحة داخل المبادرة، لافتة إلى أنّ مبادرة «خير مزارعنا لأهالينا»، لها فروع داخل جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، سواء ثابتة أو متحركة، لتلبية احتياجات الجميع.

وترصد السطور التالية، أسعار اللحوم والسلع الغذائية، داخل مقر مبادرة خير مزارعنا لأهالينا، بحديقة الأورمان في الجيزة، كما يلي:

أسعار السلع بمبادرة «خير مزارعنا لأهالينا»

- كيلو الطماطم 12 جنيها.

- كيلو الكوسة 8 جنيهات.

- 3 كيلو برتقال 10 جنيهات.

- اللحوم البلدي الطازجة 135 جنيها للكيلو الواحد.

- اللحوم الضاني الطازجة 125 جنيها للكيلو.

- كيلو البانيه المجمد 75 جنيها.

- كيلو الفراخ المجمدة 50 جنيها.

- جوز الحمام 50 جنيها.

- اللحوم المجمد 65 جنيها للكيلو.

- كيلو الأرز 9 جنيهات.

- شيكارة الأرز 5 كيلو 85 جنيها.

- سعر التمور يتراوح بين 27 جنيها حتى 75 جنيها.

- زيت الزيتون 95 جنيها للتر.

- عدس أصفر 12 جنيها ونصف.

- سعر كيس المكرونة 4 جنيهات ونصف.

- طحينة كيلو 50 جنيها.

- عسل أسود 20 جنيها.

- عسل أبيض بسعر 35 و55 جنيها.

- سمن بلدي جاموسي 100 جنيه.

- سمن بلدي بقري 95 جنيها.

- اللحم المفروم المجمد 65 جنيها للكيلو.

- الزبدة الجاموسي 95 جنيها.

- الزبدة البقري 90 جنيها.

- كيلو الكبده المجمدة 60 جنيها.

- مربى قطع 30 جنيها للكيلو.