توزيع 22 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بكفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، توزيع 22 ألف كرتونة مواد غذائية، هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي في شهر رمضان المبارك، على 22 ألف أسرة من الأولى بالرعاية بقرى ومدن المحافظة والتي لم توزع عليهم أي مساعدات من الجمعيات الأهلية.

وأعلن محافظ كفر الشيخ، توزيع 22 ألف كرتونة مواد غذائية، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، على الأسر الأولى بالرعاية في قرى ومدن ومراكز المحافظة، بشهر رمضان المبارك، حيث انطلقت المبادرة تحت شعار «حياة كريمة إيد بتبني وإيد بتساعد».

كرتونة المواد الغذائية تشمل سلعا غذائية

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن كرتونة المواد الغذائية تتكون من مكرونة وصلصة وزيت وسمنة وسكر وأرز وفول وبلح وياميش رمضان، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، ومنظمات المجتمع المدني، لاستهداف أكبر قاعدة من الفئات الأولى بالرعاية بمدن وقرى المحافظة.

وأكد نور الدين، أن الدولة المصرية، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تسعى دائماً إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين البسطاء، خاصةً في ظل ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، وتلعب مبادرة حياة كريمة دورا مهما في تحسين حياة أكثر من 60 مليون مصري، وأطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2019 وستعمل المبادرة على تقديم خدمات بنية تحتية ومادية وثقافية واجتماعية لقطاع كبير من المواطنين، خاصة مواطني القرى والأقاليم.

وقال عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أن الكراتين هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال رمضان، مشيراً إلى أن المحافظة تابعت توزيع الكراتين بجميع مراكز المحافظة، وذلك عن طريق مؤسسة «حياة كريمة»، والمتطوعين.