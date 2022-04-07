مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في محافظة القليوبية 6 رمضان

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في محافظة القليوبية، والموافق الخميس 7 أبريل 2022 والسادس من شهر رمضان المبارك 1443هجريا، ويلتزم المسلمون الصائمون بمواعيد الصلاة خلال شهر رمضان المبارك، ويمتنعون عن الطعام والشراب وكل ما يبطل الصيام من المفطرات التي حددها الشرع.

«الوطن» تستعرض في التقرير التالي، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في محافظة القليوبية، وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء والمتابعين في كل مكان بصورة يومية، وفقاً للهيئة المصرية العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في محافظة القليوبية

ووفقاً لإمساكية شهر رمضان المُبارك، فإنّ وقت أذان الفجر اليوم الخميس سيكون في تمام الساعة 04:08 صباحا، بينما يأتي وقت الشروق في تمام الساعة 05:38 صباحا.

موعد أذان الفجر اليوم 6 رمضان

ومن المقرر أن يُرفع أذان الفجر اليوم 6 رمضان في محافظة القليوبية، في تمام الساعة الرابعة و8 دقائق صباحا، ليعلن بداية صوم اليوم السادس من شهر رمضان.

مواقيت الصلاة اليوم 6 رمضان

أمّا عن مواقيت الصلاة اليوم 6 رمضان في محافظة القليوبية ، فإنّ مواقيت الصلاة وفقاً للهيئة المصرية للمساحة، كالتالي:

- موعد أذان الفجر 4:08 صباحًا.

- موعد أذان الظهر 11:57 صباحًا.

- موعد أذان العصر 3:31 مساءً.

- موعد أذان المغرب 6:18 مساءً.

- موعد أذان العشاء 7:37 مساءً.

الآلاف يصلون التراويح يوميًا في المساجد

ويذكر أن الآلاف من أهالي محافظة القليوبية، يحرصون على أداء صلاة التراويح في المساجد يوميًا، إذ يتناولون الإفطار ثم يصلون المغرب وبعدها يسرعون إلى المساجد لأداء صلاة العشاء وصلاة التراويح.