مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في محافظة القليوبية 5 رمضان

ساعات قليلة تفصلنا عن إفطار خامس أيام شهر رمضان المبارك حيث يستعد المسلمون لإفطار اليوم الأربعاء وفق موعد انطلاق أذان المغرب في محافظة القليوبية حيث تتزايد عمليات البحث عن موعد ومواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في محافظة القليوبية.

«الوطن» تستعرض، مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 5 رمضان في محافظة القليوبية، وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء والمتابعين في كل مكان بصورة يومية، وفقاً للهيئة المصرية العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب

ووفقاً لإمساكية شهر رمضان المُبارك، فإنّه وفيما يخص مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم الموافق خامس أيام شهر رمضان المُبارك، فإنّ وقت الغروب اليوم الأربعاء سيكون في تمام الساعة 6:17 م، بينما يأتي وقت الشروق في تمام الساعة 5:42 ص.

موعد أذان المغرب اليوم 5 رمضان

ومن المقرر أن يرفع أذان المغرب اليوم 5 رمضان في محافظة القليوبية في تمام الساعة 6:17 ليُعلن انتهاء اليوم الخامس من الصيام وبدء تناول وجبة الإفطار.

مواقيت الصلاة اليوم 5 رمضان

أمّا عن مواقيت الصلاة اليوم 5 رمضان في محافظة القليوبية، فإنّ مواقيت الصلاة وفقاً للهيئة المصرية للمساحة، والتوقيت المحلي لمدينة الفيوم فإنّ مواقيت الصلاة ستكون كالتالي:

موعد أذان الفجر.. 4:10 ص

موعد أذان الظهر.. 11:58ص

موعد أذان العصر.. 3:31 م

موعد أذان المغرب.. 6:17م

موعد أذان العشاء.. 7:36م

الآلاف يصلون التراويح يوميا

تجدر الإشارة إلى أنّ الآلاف من أهالي محافظة القليوبية، يحرصون على أداء صلاة التراويح في جماعة بالمساجد يومياً، حيث يتناولون الإفطار ويصلون المغرب، ثم يهرعون إلى المساجد لأداء صلاة العشاء ثم صلاة التراويح.