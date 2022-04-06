مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في محافظة القليوبية 5 رمضان
كتب:
حسن صالح
12:16 ص | الأربعاء 06 أبريل 2022
الصلاة في مساجد القليوبية
ساعات قليلة تفصلنا عن إفطار خامس أيام شهر رمضان المبارك حيث يستعد المسلمون لإفطار اليوم الأربعاء وفق موعد انطلاق أذان المغرب في محافظة القليوبية حيث تتزايد عمليات البحث عن موعد ومواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في محافظة القليوبية.
«الوطن» تستعرض، مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 5 رمضان في محافظة القليوبية، وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء والمتابعين في كل مكان بصورة يومية، وفقاً للهيئة المصرية العامة للمساحة.
مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب
ووفقاً لإمساكية شهر رمضان المُبارك، فإنّه وفيما يخص مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم الموافق خامس أيام شهر رمضان المُبارك، فإنّ وقت الغروب اليوم الأربعاء سيكون في تمام الساعة 6:17 م، بينما يأتي وقت الشروق في تمام الساعة 5:42 ص.
موعد أذان المغرب اليوم 5 رمضان
ومن المقرر أن يرفع أذان المغرب اليوم 5 رمضان في محافظة القليوبية في تمام الساعة 6:17 ليُعلن انتهاء اليوم الخامس من الصيام وبدء تناول وجبة الإفطار.
مواقيت الصلاة اليوم 5 رمضان
أمّا عن مواقيت الصلاة اليوم 5 رمضان في محافظة القليوبية، فإنّ مواقيت الصلاة وفقاً للهيئة المصرية للمساحة، والتوقيت المحلي لمدينة الفيوم فإنّ مواقيت الصلاة ستكون كالتالي:
موعد أذان الفجر.. 4:10 ص
موعد أذان الظهر.. 11:58ص
موعد أذان العصر.. 3:31 م
موعد أذان المغرب.. 6:17م
موعد أذان العشاء.. 7:36م
الآلاف يصلون التراويح يوميا
تجدر الإشارة إلى أنّ الآلاف من أهالي محافظة القليوبية، يحرصون على أداء صلاة التراويح في جماعة بالمساجد يومياً، حيث يتناولون الإفطار ويصلون المغرب، ثم يهرعون إلى المساجد لأداء صلاة العشاء ثم صلاة التراويح.