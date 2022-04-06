مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في محافظة القليوبية 5 رمضان

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في محافظة القليوبية في خامس أيام شهر رمضان من أكثر الموضوعات التي يهتم بها الصائمون في كل مكان لأداء الصلاة في أوقاتها ومعرفة موعد الإفطار والسحور والفجر ليبدأوا يوم جديد من الصيام.

مواقيت الصلاة كاملة اليوم 5 رمضان في القليوبية

ووفق إمساكية رمضان 2022 في محافظة القليوبية والتي أعلنتها مديرية المساحة قبل أيام من بدء الشهر الفضيل، فأن مواقيت الصلاة كاملة اليوم 5 رمضان في محافظة القليوبية تكون على النحو التالي:

يرفع أذان الفجر في تمام الساعة 04:12 دقائق صباحا

كما يكون شروق الشمس عند الساعة 05:41 دقيقة صباحا وفق التوقيت المحلي

كما يؤذن أذان الظهر في تمام الساعة 11:58 صباحا، بينما يرفع المؤذن أذان العصر في تمام الساعة 03:31 مساءً بتوقيت القليوبية.

بينما يكون موعد أذان المغرب ومدفع الإفطار في تمام الساعة 06:17 مساءً بالتوقيت المحلي.

كما يرفع أذان العشاء في تمام الساعة 07:36 مساء

موعد أذان الفجر اليوم 5 رمضان

وينتظر الصائمون من القليوبية، موعد أذان الفجر اليوم 5 رمضان في محافظة القليوبية، حيث يمسكون عن تناول الطعام والشراب ويبدأون صيام يوم جديد من أيام الشهر الكريم، حيث من المقرر أن يرفع أذان الفجر في تمام الساعة 04:12 ص بحسب إمساكية رمضان، ويؤدي المصلون الصلاة بينما يبدأ وقت سحور الصائمين من الواحدة صباحا وحتى الرابعة صباحا.

ضوابط مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر

وأعلنت مديرية الأوقاف بالقليوبية عن التزام الأئمة بضوابط مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم 5 رمضان في محافظة القليوبية، حيث يتواجدون في مساجدهم قبل ميعاد رفع الأذان بنحو ربع ساعة.