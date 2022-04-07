يهتم الصائمون في كافة أنحاء البلاد بمعرفة مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في القليوبية وأوقات الصلاة في كل وقت خلال شهر رمضان، وننشر اليوم الخميس مواعيد الصلاة، وموعد أذان المغرب في اليوم السادس من شهر رمضان 2022 في محافظة القليوبية، وفقا للهيئة المصرية العامة للمساحة.

«الوطن» تستعرض في التقرير التالي، مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في محافظة القليوبية، اليوم 6 رمضان، وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء والمتابعين في كل مكان بصورة يومية، وفقاً للهيئة المصرية العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في محافظة القليوبية

ووفقاً لإمساكية شهر رمضان المُبارك، فإنّ مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم الخميس 7-4-2022، الموافق سادس أيام شهر رمضان المُبارك، سيكون في تمام الساعة السادسة و18 دقيقة مساءً، بينما يأتي وقت الشروق في تمام الساعة 05:38 صباحا.

ومن المقرر أن يُرفع أذان المغرب اليوم 6 رمضان في محافظة القليوبية في تمام الساعة 06:18 مساءً ليعلن انتهاء صيام اليوم السادس من الشهر الكريم.

مواقيت الصلاة اليوم 6 رمضان

أمّا عن مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في محافظة القليوبية، فإنّ مواعيد الصلاة وفقاً للهيئة المصرية للمساحة، ستكون كالتالي:

- موعد أذان الفجر في الساعة 4:08 صباحا.

- موعد أذان الظهر في تمام الساعة 11:57 صباحا.

- موعد أذان العصر في الساعة 3:31 مساءً.

- موعد أذان المغرب في الساعة 6:18 مساءً.

- موعد أذان العشاء في الساعة 7:37 مساءً.