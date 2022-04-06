النفط الأمريكي الاحتياطي يهبط لأدنى مستوى منذ 20 عاما

تراجعت أسعار النفط عالميا بنحو 2% رغم صعود الطلب وانخفض خام برنت إلى حدود تقترب من الـ 100 دولار أمريكي، وارتفعت أسعار الخام في وقت سابق من التعاملات، رغم فرض عقوبات جديدة على روسيا، وانخفض سعر برميل النفط خام برنت إلى نحو 104.52 دولار للبرميل، بعدما صعدت إلى هبط بمقدار 3.7 مليون برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 564.6 مليون برميل وهو أدنى مستوى لها منذ إبريل عام 2002 108.67 دولار اليوم.

وأعلنت وكالة الطاقة الدولية عزمها الإفراج عن 120 مليون برميل نفط من احتياطي الطوارئ لدفع الأسعار إلى للهبوط خوفا من تصاعد الأسعار مع فرض عقوبات أوروبية وأمريكية جديد على موسكو وفقاً وفقاً لوكالة بلومبرج.

وأكدت على تراجع أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط -تسليم شهر مايو المقبل بنحو 2.3%، لتصل إلى 99.65 دولارًا للبرميل، بعدما ارتفع فوق 104 دولارات في وقت سابق من التعاملات بعدما كانت بدأت تعاملات اليوم على تراجع بنحو 1%، مع مخاوف زيادة إصابات جائحة كورونا في الصين.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقريرها الأسبوعي الصادر اليوم الأربعاء ان مخزون النفط الخام في الاحتياطي الأمريكي الاستراتيجي هبط بمقدار 3.7 مليون برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 564.6 مليون برميل وهو أدنى مستوى لها منذ إبريل عام 2002.

وأضافت الإدارة الأمريكية أن واشنطن لم تستورد أي كميات من النفط من موسكو الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ 25 فبراير الماضي في اليوم التالي لاندلاع الخرب الروسية في أوكرانيا بعدما حظرت الولايات المتحدة الأمريكية النفط الروسي مع بداية الحرب لكنها سمحت للسفن التي في طريقها بالفعل غضون ذلك، قالت 3 مصادر لرويترز إن الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية ما زالت تناقش كمية النفط التي ستطلقها مجتمعة من التخزين لتهدئة الأسواق، مضيفة أنه من المتوقع صدور إعلان في الأيام المقبلة.