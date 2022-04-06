«دولار» زيادة في سعر برميل النفط بعد زيادة المخزون الأمريكي

ارتفعت العقود الآجلة للنفط، اليوم الأربعاء، لتقليص خسائرها المبكرة، حيث أثار التهديد بفرض عقوبات جديدة على روسيا مخاوف بشأن الإمدادات، في مواجهة مخاوف من ضعف الطلب في أعقاب زيادة مخزونات الخام الأمريكية وإغلاق شنغهاي الصينية المستمر.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.07 دولار أو ما يعادل 1% إلى 107.71 دولار للبرميل، بعد أن هبطت إلى 105.06 دولارات في وقت سابق من الجلسة.

ارتفاع العقود الآجلة لخليج غرب تكساس الوسيط

وارتفعت العقود الآجلة لخليج غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.21 دولار، أو 1.2%، إلى 103.17 دولار للبرميل، بعد أن هبطت إلى 103.17 دولار في التعاملات المبكرة.

وأعدت الولايات المتحدة وحلفاؤها، اليوم الأربعاء، عقوبات جديدة على موسكو بسبب قتل المدنيين في شمال أوكرانيا، والتي وصفها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنها «جرائم حرب» بينما ونفت روسيا استهداف المدنيين.

ومن شأن عقوبات الاتحاد الأوروبي المقترحة، والتي يجب أن توافق عليها الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، أن تحظر شراء الفحم الروسي وتمنع السفن الروسية من دخول موانئ الاتحاد الأوروبي، حيث قالت رئيسة المفوضية الأوروبية «أورسولا فون دير لاين»، في وقت سابق، إن الاتحاد يعمل على فرض عقوبات إضافية، بما في ذلك على واردات النفط والفحم.

التخلص التدريجي من واردات النفط والغاز الروسية

وحثت بريطانيا دول مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي على الاتفاق على جدول زمني للتخلص التدريجي من واردات النفط والغاز الروسي .

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له منذ ما يقارب عامين اليوم الأربعاء بعد أن قفز على خلفية تصريحات أكثر تشددًا من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كما تصاعدت مخاوف الطلب أيضًا بعد أن مددت السلطات في الصين، أكبر مستورد للنفط، إغلاقًا في شنغهاي لتغطية جميع سكان المركز المالي البالغ عددهم 26 مليون نسمة.