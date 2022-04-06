مسلسل دايما عامر الحلقة 5 بطولة مصطفى شعبان: أزمة بسبب أغنية شيكا ضاضا

شهد مسلسل دايما عامر الحلقة 5 بطولة مصطفى شعبان قيام «مستر فايز» مدرس مادة الرياضيات بمدرسة رؤية الخاصة، ويجسد دوره الفنان محمد ثروت، بالغناء مجدداً داخل الفصل، أثناء شرحه بعض المعادلات الحسابية، وتفاعل الطلاب معه وقاموا بالغناء والتصفيق والرقص على نغمات أغنية شيكا شيكا ضاضا.

مسلسل دايما عامر الحلقة 5 بطولة مصطفى شعبان

واستعان مستر فايز، في مسلسل دايما عامر الحلقة 5 بطولة مصطفى شعبان بأغنية شيكا شيكا ضاضا هنقفل الرياضة، والتي سبق وقام بغنائها في بداية الحلقات، وتصدرت وقتها محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، خصوصًا أنها تشبه ما يفعله بعض المدرسين في سناتر الدروس الخصوصية واستعانتهم بالموسيقى والغناء في عملية الشرح للتلاميذ.

مشادة بين فايز وحش الرياضة وزميلته فدوى بسبب الغناء

وبسبب الغناء داخل الفصل وتقديم نفسه للطلاب باعتباره وحش الرياضة، دخل في مشادة كلامية مع ميس فدوى، مدرسة مادة التربية الموسيقية وتقوم بدورها ميرنا نورالدين.

خلال أحداث مسلسل دايما عامر الحلقة 5 بطولة مصطفى شعبان اتهمت فدوى زميلها فايز بإفساد ذوق الطلاب، وتقديم أغاني وصفتها بالهابطة، إلا أنه أصر على طريقته في الشرح من خلال الغناء بهذه الطريقة، وسط تفاعل التلاميذ معه والرقص على نغمات الأغنية.

واشتكت فدوى لزميلها مستر شريف، ويقوم بدوره الفنان أحمد الشامي، وتأكيدها أن ما يفعله مستر فايز وحش الرياضة خطر على الطلاب وذوقهم الموسيقي والاستماع للنشاز، وقام شريف بتهدئتها ومطالبتها بعدم الدخول في أزمة مع زملائها بالمدرسة.

أبطال مسلسل دايما عامر

مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان، نضال الشافعي، كريم عفيفي، محمد ثروت، محمد محمود، صلاح عبد الله، لبلبة، سماء إبراهيم، سينتيا خليفة، فادية عبدالغني، تأليف ورشة كتابة بإشراف أحمد عبد الفتاح، إخراج مجدي الهواري.