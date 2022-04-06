جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من المشغولات والعملات الأثرية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الجمارك رقم 3 بمطار القاهرة الدولى برئاسة أحمد علي مدير إدارة الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من المشغولات والجنيهات الذهبية والعملات الأثرية بالمخالفة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته والقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973 والقانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

الاشتباه في راكب إنجليزي من أصل سوداني

واشتبه حسن مختار رئيس قسم اللجنة الجمركية، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من لندن علي رحلة خطوط مصر للطيران رقم 778 في راكب إنجليزي الجنسية من أصل سوداني معه عدد 3 شنطة تروللى وكرتونة وكيس بلاستيك، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أسامة أحمد عبد العزيز وسامح السيد رئيس القسم فتلاحظ لهما وجود ما يشتبه أن يكون كثافات وأشياء معدنية.

وقام الدكتور حسين هيكل مدير الجمرك بالإنابة بتكليف أماني عبد الله وعبد الله حمدي وأمير محمود حسانين مأموري الجمرك تحت إشراف سامح زاهر مدير الحركة والمشرف على صالة الوصول بتفتيش الأمتعة فتبين وجود 11 سلسلة ذهبية بوزن 290 جرام و4 سلاسل ذهبية بدلاية بوزن 35 جرامًا و4 دلايات ذهبية بوزن 25 جراما وأستيك ساعة ذهبي بوزن 40 جراما و50 عملة ذهبية و3 جنيهات فضية و2 سلسلة فضية بوزن 25 جراما وعقد من اللؤلؤ بوزن 80 جراما و25 عملة ذهبية قديمة تم الشك في أثريتها.

25 عملة معدنية ذهبية أثرية

وأفادت الوحدة الأثرية بالمطار، بعد العرض بوجود 25 عملة معدنية ذهبية أثرية، ترجع لعصر الدولة البيزنطية والدولة الإسلامية والعصر العثماني، والعهد القاجاري وعصر الملك فؤاد الأول وعصر الرئيس جمال عبدالناصر.

وقرر أحمد علي مدير إدارة الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 84 لسنة 2022 بالواقعة بعد العرض علي إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.