طريقة شراء سيارة بمزاد جمارك مطار القاهرة بسعر أرخص من السوق

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، تنظيم مزاد علني لبيع سيارات جمارك مطار القاهرة وميناء سفاجا وبضائع جمارك مطار القاهرة وغمرة والملاحق الخاصة بهم، يوم الاثنين الموافق 11 أبريل الحالي، على أن تقام جلسة المزاد بقاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم بالجيزة، ويجب دخول المزاد بكراسة الشروط كشرط أساسي.

مكان شراء كراسة شروط مزاد مطار القاهرة 11 أبريل

ويتم شراء كراسة الشروط من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بعنوان 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي، بسعر 400 جنيه، وفق بوابة التعاقدات العامة التابعة لهيئة الخدمات الحكومية.

وجاءت تفاصيل السيارات والبضائع المتاحة في المزاد على النحو التالي:

سيارات جمرك مطار القاهرة

يشمل مزاد السيارات ملاكي وبيك أب وميكروباص ورأس جرار ونقل ماركات bmw، شيفروليه، أودي، تويوتا، مرسيدس، هيونداى، فولكس ، فورد، جاجوار ، اسكودا، gmc، جيب، نيسان، كيا، ايسوزو، جراند شروكي، دايو، دايهاتسو، فولفو، بيدفورد، أوبل، بيجو، همر.

بضائع جمارك مطار القاهرة وغمرة والملاحق الخارجية التابعة لها

واشترطت الهيئة العامة للخدمات الحكومية أن يقوم المتقدم بدفع 10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد، وبعد ذلك يتم دفع 30% فور دفع رسوم المزاد وباقي الثمن خلال 15 يومًا، علمًا بأن البيع يكون دون عمولة، والمعاينة هي أساس البيع، والبطاقة الضريبية تطلب من الخاضعين لها، وأكدت الهيئة على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحاضرين في المزاد، للوقاية من فيروس كورونا.

يذكر أن الهيئة قد أعلنت مزاد علني لبيع 120 سيارة من موديلات، وماركات متعددة تتضمن سيارات من ماركة بي إم دبليو وجيب شيروكي تابعة لعدة جهات حكومية، يوم الثلاثاء الموافق 29 مارس السابق بمقر نادي مدينة نصر الرياضي بالقاهرة، وتعلن الهيئة عن مزادات متعددة خلال العام للسيارات والبضائع بأسعار أرخص من السوق.