ملخص مسلسل دايما عامر الحلقة 5 بطولة مصطفى شعبان: خوف لبلبة من عامر

يبحث الجمهور عن ملخص مسلسل دايما عامر الحلقة 5 بطولة مصطفى شعبان، لمعرفة مصير عامر عبدالرازق، بعد إلقاء القبض عليه، والتهم الموجهة له، خاصة أن القبض عليه جاء بعد تعيينه مشرفًا اجتماعيًا في مدرسة خاصة بسبب تشابه في الأسماء مع خبير تربوي في الجامعة الأمريكية.

ملخص مسلسل دايما عامر الحلقة 5 بطولة مصطفى شعبان

وفي ملخص مسلسل دايما عامر الحلقة 5 بطولة مصطفى شعبان، لم يكن يعرف عامر عبدالرازق سبب القبض عليه، وخُيل إليه أن السبب قد يكون له علاقة بانتحاله شخصية أستاذ جامعي، إلا أنه في الوقت نفسه استبعد ذلك لأن الأمر له علاقة بتشابه الأسماء فقط، وذهب تفكيره إلى قيام مديرة المدرسة ميس زهرة وتقوم بدورها الفنانة لبلبة بالإبلاغ عنه.

المخدرات سبب القبض على مصطفى شعبان

وفي ملخص مسلسل دايما عامر الحلقة 5، حدثت مواجهة بين ضابط الشرطة، وعامر عبدالرازق، وأخبره بالتهمة الموجهة إليه، وهي الاتجار في المخدرات، وذلك بعد إلقاء القبض على شاب يعمل في مشروع عامر إكسبريس لتوزيع الطلبات، أثناء توزيع مواد مخدرة، ونفى عامر هذا الأمر برمته، وسانده الشاب الذي اعترف بأن عامر ليس له علاقة بتوزيع المخدرات، ومن ثم جرى إخلاء سبيله.

وعاد عامر عبدالرازق إلى المدرسة الخاصة التي تنقسم إلى ناشونال وإنترناشونال، لاستلام مهام عمله باعتباره مشرفا اجتماعيا وأستاذًا في الجامعة الأمريكية، وقام بجولة جديدة للتعرف على باقي أعضاء هيئة التدريس، وهو الأمر الذي رفضته ميس زهرة مديرة المدرسة، وأبدت تخوفها منه.

ومن جانبه قام مستر لطفي وكيل المدرسة، بتقديم النصيحة لـ عامر عبدالرازق، مطالبًا إياه بعدم الاستماع لـ ميس زهرة، واستلام مهام عمله والتعامل مع الجميع بطريقته الخاصة والمميزة.