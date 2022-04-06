مسلسل دايما عامر الحلقة 5: براءة مصطفى شعبان من تهمة بيع المخدرات

شهد مسلسل دايما عامر الحلقة 5، كشف سبب القبض على مستر عامر عبدالرازق، ويقوم بدوره مصطفى شعبان، الذي تفاجأ برجال الشرطة في منزله، لإلقاء القبض عليه بعد صدور قرار من النيابة بشأن ذلك، وسط صدمة والدته وشقيقته وزوجها الذين يعيشون معه.

اتهام عامر بالإتجار في المخدرات بـ مسلسل دايما عامر الحلقة 5

وفي أحداث مسلسل دايما عامر الحلقة 5، واجه ضابط الشرطة، عامر عبدالرازق، خلال تواجده بالقسم، بالتهمة الموجهة إليه وهي الإتجار في المخدرات، وذلك بعد إلقاء القبض على أحد الموزعين الذين يعملون في مشروع عامر إكسبريس لتوصيل الطلبات، وهو يقوم بتوزيع مواد مخدرة.

القبض على مصطفى شعبان بسبب مشروع عامر إكسبريس

ونفى عامر عبدالرازق، قيامه بالإتجار في المخدرات، وأن مشروعه عامر إكسبريس، الغرض منه توصيل الطلبات فقط، وبعد ساعات من التحقيق، اعترف الشاب المقبوض عليه بأنه يقوم من تلقاء نفسه بتوزيع المخدرات مستغلًا عمله في توزيع الطلبات من خلال مشروع عامر إكسبريس، وأن صاحب المشروع ليس له علاقة بالموضوع.

وبعد اعتراف الشاب، جرى إخلاء سبيل عامر عبدالرازق في مسلسل دايما عامر الحلقة 5، وقرر الأخير مراجعة سيستم ونظام العمل داخل مشروع عامر إكسبريس، ومتابعة جميع الشباب الذين يعملون لديه في توزيع الطلبات لتفادي وقوع مثل هذه الأزمة مرة أخرى.

مسلسل دايما عامر يضم عددا من النجوم منهم صلاح عبدالله، كريم عفيفي، عمر عبدالجليل، نضال الشافعي، أحمد الشامي، محمد ثروت، محمد محمود، طارق عبدالعزيز، محمد التاجي، سينتيا خليفة، لبلبة، وسماء إبراهيم، تأليف ورشة كتابة تحت إشراف أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري.