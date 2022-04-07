عاجل .. موسكو تعلن تدمير 4 مخازن وقود في عدد من المدن الأوكرانية

أعلنت موسكو، اليوم الخميس، أنّ قوات الجيش الروسي دمرت بالصواريخ 4 مخازن وقود في مدن أوكرانية عدة، وذلك وفق نبأ عاجل نقله موقع "سكاي نيوز عربية".

روسيا تكشف خسائر الطرفين في الحرب

ويذكر أنّه بعد أسبوع من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، كشفت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل 498 وإصابة 1597 من قواتها في أوكرانيا، لافتة إلى تكبيد الطرف الثاني 2870 قتيلًا وحوالي 3700 جريح، إضافة إلى أسر 572 عسكريًا، ومن وقتها لم تعلن سوى عن خسائر الطرف الآخر.

وتدخل الحرب الروسية الأوكرانية شهرها الثاني وسط نزوح ما يزيد عن 7 مليون لاجئ أوكراني إلى البلدان المجاورة بعد استهداف المدن الأوكرانية بالمدفعية الثقيلة والقصف المكثف.