مواعيد عرض مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي الحلقة 6 والإعادة

يتزايد البحث عن مواعيد عرض مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي الحلقة 6، إذ يتطلع الجمهور لاستكمال تطورات الحلقة السابقة التي شهدت تعدي ملثمين مجهولين على بليغ أبو الهنا، تسببوا في ضربه على رأسه بشدة، حتى انتهي به الأمر بدخول المستشفى.

وفيما يتعلق بمسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي الحلقة 6، والذي تدور قصته حول شخصية بليغ أبو الهنا، التي يؤديها «خالد»، العائد من بودابست العاصمة المجرية بعدما خسر أمواله وتراكمت عليه الديون؛ ليفكر في استعادة ميراثه وفي نفس الوقت تعرف بالصدفة على الفنانة نورا.

مواعيد عرض مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 6

أما مواعيد عرض مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي الحلقة 6، فهي كالآتي:

- تعرض الحلقة على قناة DMC في تمام الساعة الـ9 و25 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة.

- وتبدأ أيضا الحلقة على نفس القناة لكن بالساعة 10 و25 دقيقة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

- يتم إعادة عرض المسلسل على قناة DMC في الساعة 4 و30 دقيقة صباحا بتوقيت القاهرة.

- تعرض قناة cbc المسلسل في الساعة 11 و35 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة.

- ويعاد مسلسل راجعين يا هوى للمرة الثانية، على قناة cbc في تمام الساعة 2:15 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة.

- كما يمكن مشاهدة الحلقة عبر المنصة الإلكترونية Watch it

تفاصيل مسلسل راجعين يا هوى

ويقدم مسلسل راجعين يا هوى مجموعة من الأبطال الذين لفتوا الأنظار منذ ظهورهم للوهلة الأولى على الشاشة، وهم خالد النبوي، هنا شيحة، نور، طارق عبدالعزيز، أنوشكا، وفاء عامر، والعمل من إخراج محمد سلامة، وتأليف أسامة أنور عكاشة.

ويعتبر مسلسل راجعين يا هوى من الأعمال المقدمة مسبقا عبر موجات الراديو المصري، ليعود مجددًا اسم السيناريست الراحل أسامة أنور عكاشة إلى الدراما الرمضانية بعد وفاته منذ أكثر من 12 عامًا.