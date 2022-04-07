موسكو تهاجم «يوتيوب»: منصة أساسية لنشر المعلومات المضللة

شنّت روسيا هجوما على موقع يوتيوب، واتهمته بأنّه تحول إلى المنصة الأساسية لنشر المعلومات المضللة بشأن التطورات في أوكرانيا، وفق نبأ عاجل نقله موقع «سكاي نيوز عربية» عنها قبل قليل.

وأكدت موسكو في الوقت ذاته، أنّها بصدد اتخاذ إجراءات عقابية ضد موقع جوجل.

روسيا تتهم كييف بالتزييف في واقعة بوتشا

وكانت وزارة الدفاع الروسية ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اتهما في وقت سابق كييف، بنشر أخبار مزيفة وضلالات حول مجزرة مدينة بوتشا الأوكرانية.

ووصف لافروف، ما ذكرته كييف بشأن واقعة بوتشا، بأنّه «مسرحية سخيفة ولا تمت للواقع بصلة».

وجاء التصريحات الروسية، عقب كلمة ألقاها الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي، قال فيها إنّ مدينة بوتشا تتعرض لإبادة جماعية، وأنّ قوات الجيش الروسي ترتكب جرائم حرب بحق المدنيين.