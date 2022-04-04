عاجل .. الحكم بإعدام قاتل الطفلة «شهد» ضحية الغدر في المنوفية

قضت محكمة الجنايات، المنعقدة في مجمع محاكم وادي النطرون، اليوم، بإعدام قاتل الطفلة شهد المعروفة إعلاميًا بـ«ضحية الغدر»، بعد الحصول على رأي مفتي الجمهورية في القضية.

وأحالت هيئة المحكمة أوراق المتهم إلى المفتي في جلسة سابقة، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.

المتهم صديق والدها المتوفى

تعود تفاصيل الواقعة إلى مقتل الطفلة شهد ضحية الغدر في مركز أشمون على يد «ح.ش» صديق والدها المتوفى، حيث حاول الاعتداء عليها جنسيًا، ولكنها رفضت فقام بالتخلص منها خنقًا وإلقاء جثتها بالقرب من مدرستها في قرية ساقسة المنقدي في أشمون.