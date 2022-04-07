الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة غدا الجمعة وطقس ربيعي على مدار الأسبوع

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ درجات الحرارة ستبدأ بالانخفاض تدريجيا بدءا من غد الجمعة، وذلك بقيم تتراوح ما بين 5 و6 درجات، خاصة على السواحل الشمالية وشمال وجنوب الوجه البحري والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وشمال الدلتا.

محافظات تعاني من ارتفاع درجات الحرارة

وأضافت الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى 32 درجة، وسوف تواصل درجات الحرارة الانخفاض تدريجيا على مدار الأسبوع حيث تسجل ما بين 28 و29 على القاهرة حتى نهاية الأسبوع، في حين تستمر درجات الحرارة حول نفس المعدلات على معظم مدن محافظات جنوب الصعيد حتى منتصف الأسبوع المقبل، حيث تتراوح ما بين 41 و43 درجة، خاصة مدن ومحافظات «المنيا، سوهاج، أسيوط، الأقصر، قنا، أسوان، ادفو، أبو سمبل، الودي الجديد»، وذلك خلال ساعات النهار، فى حين تسجل ما بين 23-25 خلال ساعات الليل، حيث يسود طقس معتدل.

وأشارت الأرصاد الجوية فى بيان صادر عنها، أنه من المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة فى الانخفاض تدريجيا على محافظات جنوب الصعيد بداية من الثلاثاء المقبل، حيث تنخفض ما بين 6 و9 درجات.

أجواء باردة ليلا

وتابعت الأرصاد الجوية، أنّ الأجواء ستكون ربيعية خلال ساعات النهار بداية الأسبوع المقبل، وتميل للبرودة خلال ساعات الليل، وفي الصباح الباكر، وأشارت إلى أنه يمكن تخفيف الملابس نهارا، مع ضرورة الحفاظ علي قطعة ثقيلة أثناء الخروج من المنزل ليلا أو فى ساعات الصباح الباكر، خاصة لكبار السن والأطفال، مؤكدة أن التغير السريع فى حالة الطقس، والتفاوت المستمر في درجات الحرارة ما بين ارتفاع وانخفاض، بالإضافة الى استمرار تعرض البلاد للموجات الحارة والباردة، من سمات فصل الربيع.

درجات الحرارة اليوم

جاءت درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر على النحو التالي:

القاهرة 39-20

الإسكندرية 38-19

وادي النطرون 37-18

طنطا 38-19

شبين الكوم 38-19

دمنهور 38-19

بلطيم 38-17

مطروح 39-18

السلوم 39-19

سيوة 40-19

بورسعيد 39-19

دمياط 37-18

الزقازيق 39-20

المنصورة 37-20

الإسماعيلية 39-19

السويس39-20

العريش36-17

رفح 35-18

رأس سدر 34-20

نخل 35-15

نويبع 38-20

طابا 36-17

كاترين 31-16

الطور 36-21

شرم الشيخ 39-24

الغردقة 38-25

مرسى علم 39-24

الفيوم 40-21

بني سويف 41-20

المنيا 41-20

أسيوط 42-20

سوهاج 43-20

قنا 42-23

الأقصر 43-24

أسوان 43-24

إدفو 42-25

أبو سمبل 41-24

الوادي الجديد 42-26

شلاتين 35-20

أبو رماد 43-21

حلايب 33-20

رأس حدربة 34-21