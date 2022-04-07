«التعاون الألماني» تستطلع رأي الشركات لمنح تمويلات لمشروعات المرأة

تطلق مؤسسة الاستثمار من أجل للتوظيف، بالتعاون مع وكالة التعاون الألمانية، دعوة استطلاع آراء في مصر والسنغال وتونس، بهدف تقييم إمكانات السوق للمشاريع التي تسهل وصول المرأة إلى التمويل، وفرص العمل، وجمع المعلومات حول التحديات والاحتياجات للشركات المتقدمة، للحصول على منحة من مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف «IFE» في المستقبل.

توفير تمويلات لمشروعات استثمارية

بحسب بيان الوكالة الدولية، سوف توفر المعلومات المقدمة من قبل المشاركين في استطلاع الرأي، معطيات حول نوعية وحجم للاستثمارات المطلوبة، وإمكانيات خلق فرص العمل، مما سيمكن مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف، من تكييف دعوة تقديم العروض التالية، وفقا لمتطلبات الشركات العاملة في مصر والسنغال وتونس.

وستوفر المبادرة، تمويلا لمشروعات استثمارية، بحيث يجب ألا تتجاوز مدة الاستثمار المخطط له حتى بدء التشغيل 24 شهرًا، وتحتاج المشروعات المؤهلة كذلك إلى المساهمة في خلق فرص العمل بالمؤسسة المترشحة، بالإضافة إلى الكيانات الأخرى المتأثرة إيجابا بالمشروع المقترح.

وتستهدف المبادرة، استطلاع رأي عبر الإنترنت مفتوحًا من 5 إلى 30 أبريل 2022، للشركات الخاصة في مصر والسنغال وتونس، التي تسعى للحصول على فرصة منح مشتركة في تمويل استثماراتها في مجالات وصول المرأة إلى التمويل وفرص العمل.

3 أهداف رئيسية والسيدات تحسم المنح

تهدف المبادرة الخاصة الي إزالة حواجز الاستثمار، وخلق وظائف جيدة، وفرص تدريب في البلدان الشريكة لها في إفريقيا: مصر، إثيوبيا، غانا، كوت ديفوار، المغرب، رواندا، السنغال وتونس.

ويمكن أن تتأهل للحصول على منحة من مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف، الشركات التي تمتلك السيدات أغلبية حصصها، الشركات التي بها أغلبية من النساء في مراكز الإدارة، والشركات التي توظف سيدات بشكل أساسي، والشركات التي تستهدف النساء من خلال المنتجات المتخصصة والخدمات المُقدمة.