سائقات مترو الأنفاق يقدن قطارات الخط الثالث خلال أسابيع.. لأول مرة

أعلنت شركة «آر.إية.تي.بي»، المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث للمترو «العتبة - عدلي منصور»، استمرار تدريب 3 فتيات على قيادة مترو الأنفاق داخل ورش الصيانة بالخط الثالث، استعدادا لاستخراج رخص القيادة لهن بشكل رسمي أول مايو المقبل، تزامنا مع تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة العاملين داخل ورش الصيانة.

سائقات مترو الأنفاق سيقدن القطار بالخط الثالث لأول مرة خلال أسابيع

وكشف مصدر مسؤول في شركة «آر.إية.تي.بي» ديف للنقل كايرو، المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث للمترو، أن هناك 3 فتيات يخضعن لتدريبات مكثفة على قيادة القطارات داخل ورش الصيانة بالخط الثالث بمترو الأنفاق، قائلا: «سائقات مترو الأنفاق سيقدن القطار بالخط الأخضر الثالث خلال الأسابيع القليلة المقبلة»، موضحا أنه لم يتم استخراج رخص القيادة حتى الآن للفتيات.

استخراج رخص سائقات مترو الأنفاق عقب اجتيازهن كافة الاختبارات

وأكد المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سيتم استخراج رخصة قيادة المترو لسائقات مترو الأنفاق، عقب اجتيازهن كافة الاختبارات، لافتا إلى أنه لأول مرة في تاريخ مصر، يتم السماح للفتيات بقيادة المترو، موضحا أن مدة العمل ستكون 8 ساعات بنظام الشيفتات، وذلك لمدة 6 أيام أسبوعيا.

7 آلاف جنيه راتب سائقات مترو الأنفاق

وأوضح المصدر، أن سائقات مترو الأنفاق سيتم تدريبهن على قيادة المترو على القضبان دون ركاب، للتأكد من نجاحهن في كافة الاختبارات، مؤكدا أن السائقات سيتقاضين 7 آلاف جنيه شهريا، عقب تعيينهن رسميا في الخط الثالث للمترو، منوها إلى أن حركة القطارات تسير بصورة منتظمة وطبيعية تزامنا مع خامس أيام رمضان 2022، دون حدوث أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل.