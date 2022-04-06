رئيس التحرير

محمود مسلم

سائقات مترو الأنفاق يقدن قطارات الخط الثالث خلال أسابيع.. لأول مرة

استخراج الرخص عقب اجتيازهن كافة الاختبارات

كتب:

توفيق شعبان
10:37 ص | الأربعاء 06 أبريل 2022
سائقات مترو الأنفاق يتدربن على القيادة بالخط الثالث

سائقات مترو الأنفاق يتدربن على القيادة بالخط الثالث

أعلنت شركة «آر.إية.تي.بي»، المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث للمترو «العتبة - عدلي منصور»، استمرار تدريب 3 فتيات على قيادة مترو الأنفاق داخل ورش الصيانة بالخط الثالث، استعدادا لاستخراج رخص القيادة لهن بشكل رسمي أول مايو المقبل، تزامنا مع تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة العاملين داخل ورش الصيانة.

سائقات مترو الأنفاق سيقدن القطار بالخط الثالث لأول مرة خلال أسابيع

وكشف مصدر مسؤول في شركة «آر.إية.تي.بي» ديف للنقل كايرو، المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث للمترو، أن هناك 3 فتيات يخضعن لتدريبات مكثفة على قيادة القطارات داخل ورش الصيانة بالخط الثالث بمترو الأنفاق، قائلا: «سائقات مترو الأنفاق سيقدن القطار بالخط الأخضر الثالث خلال الأسابيع القليلة المقبلة»، موضحا أنه لم يتم استخراج رخص القيادة حتى الآن للفتيات.

استخراج رخص سائقات مترو الأنفاق عقب اجتيازهن كافة الاختبارات

وأكد المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سيتم استخراج رخصة قيادة المترو لسائقات مترو الأنفاق، عقب اجتيازهن كافة الاختبارات، لافتا إلى أنه لأول مرة في تاريخ مصر، يتم السماح للفتيات بقيادة المترو، موضحا أن مدة العمل ستكون 8 ساعات بنظام الشيفتات، وذلك لمدة 6 أيام أسبوعيا.

7 آلاف جنيه راتب سائقات مترو الأنفاق

وأوضح المصدر، أن سائقات مترو الأنفاق سيتم تدريبهن على قيادة المترو على القضبان دون ركاب، للتأكد من نجاحهن في كافة الاختبارات، مؤكدا أن السائقات سيتقاضين 7 آلاف جنيه شهريا، عقب تعيينهن رسميا في الخط الثالث للمترو، منوها إلى أن حركة القطارات تسير بصورة منتظمة وطبيعية تزامنا مع خامس أيام رمضان 2022، دون حدوث أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل.

 

اقرأ المزيد:

رسالة عاجلة من «مترو الأنفاق» لمواجهة كورونا طوال شهر رمضان 2022

مواعيد عمل مترو الأنفاق في رمضان 2022 على جميع الخطوط

مواعيد مترو الأنفاق 2022 في رمضان.. تبدأ الساعة 5.15 صباحا

خطة شاملة بـ«مترو الأنفاق» لمواجهة كورونا في رمضان 2022

10 إجراءات مشددة داخل مترو الأنفاق لمواجهة كورونا في رمضان 2022

ملخص مسلسل العائدون الحلقة 4 بطولة أمير كرارة في رمضان 2022

جدول فعاليات مراكز الإبداع في رمضان 2022: تستمر حتى 23 من الشهر الكريم

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 6-4-2022 في مصر.. خامس أيام رمضان

قائمة الفنانين الغائبين عن مسلسلات رمضان 2022 .. أبرزهم عادل إمام

«الصحة» تحذر من تجاهل الجرعة التنشيطية للقاح كورونا: تعزز المناعة

الصحة: خلو مستشفيات البحيرة من مرضى كورونا لأول مرة منذ بدء الجائحة

رئيس «الإنجيلية» يكشف لبرنامج «كلم ربنا» تفاصيل حديث مع الله أثناء جائحة كورونا

«صحة المنيا»: تجهيز 27 فريقاً متحركاً لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا

الصحة: القاهرة «نمبر 1» في شكاوى الصحة النفسية من تداعيات كورونا
بقلم توفيق شعبان