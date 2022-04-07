تأتي مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 6 والقنوات الناقلة له، في قائمة أولويات الجمهور على محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، لمتابعة تحركات مستر عامر عبدالرازق، المشرف الاجتماعي بالمدرسة الخاصة بعد تعيينه بشكل خاطئ نتيجة تشابه الأسماء مع خبير أستاذ جامعي.

مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 6 والقنوات الناقلة

وحسب مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 6 والقنوات الناقلة له، فهو يُعرض على شاشة قنوات ON في الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، وتأتي الإعادة في الساعة 6:55 صباحًا.

عرض مسلسل دايما عامر على منصة watch it الإلكترونية

ومن ضمن مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 6 والقنوات الناقلة، عرضه على شاشة قناة الحياة في الساعة 7:40 مساءًا، والإعادة الأولى تكون في الساعة 4:15 فجرًا، والإعادة الثانية في الساعة 8 صباحًا.

كما يُعرض مسلسل دايما عامر الحلقة 6 بطولة مصطفى شعبان والقنوات الناقلة له، على شاشة التلفزيون المصري، ومنصة watch it الإلكترونية.

براءة مصطفى شعبان من تهمة المخدرات في الحلقة 5

وفي الحلقة 5 من مسلسل دايما عامر، كشفت الأحداث عن سبب القبض على عامر عبدالرازق، وهي اتهامه بالاتجار في المخدرات، بعد القبض على شاب يعمل في مشروع «عامر اكسبريس» لتوصيل الطلبات، كما أنّه يوزّع المخدرات، لكن الشاب يعترف بأنّه يعمل في توزيع المخدرات بمفرده، وأنّ محل عمله ليس له علاقة بذلك.