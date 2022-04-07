أسعار الأسماك بالإسماعيلية في أول أسبوع من رمضان.. «الشبار» بـ30 جنيها

الأسماك لها فوائد كثيرة للإنسان، حيث تمده بالفيتامنيات والمعادن المهمة، كما أنّه غني بالبروتين، وهو من الوجبات التي يحرص كثير من أهالي الإسماعيلية على تناولها خاصة على مائدة الإفطار، لذا تقدم لكم «الوطن» فيما يلي، أسعار الأسماك في أسواق الإسماعيلية تزامنا مع الأسبوع الأول في شهر رمضان 2022، وهي كما يلي:

وقال محمد أدهم، تاجر سمك، إنّ أسعار الأسماك تفاوتت على مدار الأسبوع الأول في شهر رمضان، وجاءت كما يلي:

أسعار الأسماك في الإسماعيلية

- كيلو الشبار 50 جنيها للجملة للصنف السوبر، والمتوسط 40 جنيها، وأقل نوع 30 جنيها للكيلو.

- كيلو البوري 90 جنيها في سعر الجملة.

- كيلو الطوبارة وصل إلى 60 جنيها للكيلو.

- كيلو الخلول 60 جنيها للكيلو البلدي.

- كيلو العرائس 40 جنيها.

- كيلو اللوت 70 جنيها للكيلو.

- كيلو سمك القاروص 100 جنيه للكيلو.

وأشار «أدهم» إلى أنّ الأسعار قد تزيد في أسواق القطاعي ومحلات بيع الأسماك بنحو 10 جنيهات في الكيلو، إضافة إلى خدمة شوي وتنظيف حال طلب العميل.