رئيس «صحة النواب»: لم نرصد متحور «ab2» لسلالة أوميكرون في مصر

كشف الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حقيقة وجود متحورات جديدة لفيروس كورونا في مصر ووجود طفرات جديدة لسلالة أوميكرون، قائلا: «حتى الآن في مصر لم يتم رصد تحورات جديدة لفيروس كورونا، خاصة المتحور الخاص بسلالة أوميكرون وهو ab2، وهو المتحور سريع الانتشار»، لافتا إلى أنه متحور منتشر في دول أوروبا وأمريكا.

متحور أوميكرون

وأضاف عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن متحور أوميكرون ab2، هو سريع الانتشار ولكنه حال الإصابة للمريض يكون بسيطا جدا، ولا يحتاج للدخول إلى المستشفى أو الرعايات المركزة، مشيرا إلى أن الجرعة الثالثة التنشيطية ساهمت في مواجهة المرض بدول أوروبا، لاقتا إلى أن نسب الإشغالات في مصر حالية منخفضة جدا، مشددا على ضرورة الحذر خلال الفترة المقبلة خاصة مع حلول شهر رمضان 2022، وتقليل التجمعات بقدر الإمكان وضرورة الالتزام بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل، وضرورة استشارة الطبيب المختص حال الشعور بأي أعراض للمرض وتجنب الحصول على أي أدوية أو عقاقير دون رأي الطبيب.

فيروس كورونا

وناشد عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية المواطنين ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وضرورة الإسراع للحصول على لقاح كورونا الجرعة الأولى لغير الحاصلين عليها، والجرعة الثانية والثالثة، مؤكدا أن الدراسات العلمية أثبتت أن الجرعة الثالثة التنشيطية ساهمت في مواجهة الفيروس وحماسية ضعيفة جدا للإصابة بالمرض، وأنه حال الإصابة تكون الأعراض المصاحبة للإصابة بسيطة جدا ويتم التعافي منها في أسرع وقت.