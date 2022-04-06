«التعليم» تعلن الأوراق المطلوبة للتقدم للإعارات الخارجية للمعلمين 2022

أصدرت المديريات التعليمية، خطاباً للإدارات التعليمية، بالأوراق المطلوبة للتقدم للإعارات الخارجية للمعلمين للعام 2022/2023 لجميع التخصصات والوظائف المختلفة للذكور والإناث، التي بدأت يوم 3 أبريل 2022 وتستمر لمدة ثلاث أسابيع.

المستندات المطلوبة للتقدم للإعارات الخارجية للمعلمين 2022

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية الأوراق المطلوبة للتقدم للإعارات الخارجية للمعلمين لعام 2022 وهي كالتالي:-

- بطاقة التقدم للإعارة الخارجية للمعلمين مستوفاة للصور والأختام وكافة التوقيعات والبيانات

- صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي وأي شهادات علمية للمتقدم، مدونة بطلب التقدم معتمدة ومختومة.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية وواضحة.

- صورة جواز السفر الساري (إن وجد).

- طلب التقدم للإعارة الخارجية مستوفى بالكامل من حيث البيانات والصور والأختام.

- بطاقة التقدم للإعارة مستوفاة للصور والأختام وكافة التوقيعات والبيانات.

- صحيفة أحوال إلكترونية للمعلمين حديثة ومعتمدة وصحيفة يدوية للإداريين.

موافقة الزوج أو المسؤول في حالتي المطلقة والأرملة على السفر

- صورة طبق الأصل من قرار التعيين لأول مرة (واضحة البيانات).

- صورة طبق الأصل من إقرار قيام بالعمل أول مرة (مر عليه 3 سنوات على الأقل).

- صورة طبق الأصل من قرار تغيير المسمى الوظيفي لمن غيروا المادة أو المرحلة في حال تغيير المادة يجب إحضار (إقرار القيام بالعمل أول مرة على المادة الجديدة ولا بد من مرور عامين على الأمن على العمل بالعادة الجديدة).

- شهادة صحية معتمدة ومستوفاة من مستشفى حكومي.

- موافقة الزوج أو المسؤول في حالتي المطلقة والأرملة على السفر منفردة (للسيدات).

- صورة طبق الأصل من شهادة التجنيد (للذكور).

- تسديد مبلغ 50 جنيهًا إلى معاون المديرية.

- استبعاد الأوراق غير المستوفاة للمتقدمين للإعارة في حال عدم وضوح البيانات.