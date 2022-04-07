توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. انخفاض تدريجي في درجات الحرارة

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاضًا ملحوظًا غدًا الجمعة في درجات الحرارة، على شمال الدلتا والسواحل الشمالية، إذ تسجل الحرارة انخفاضًا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، ما بين 4 - 5 درجات، عن يومي الأربعاء والخميس، حيث تسجل غدًا 33 درجة مئوية، في حين تسجل درجة الحرارة على السواحل الشمالية الغربية 25 درجة، إذ تنخفض 12 درجة عن اليوم الأربعاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صدر عنها منذ قليل، إلى أنّ درجات الحرارة تتراوح ما بين 37 - 42 على مدن ومحافظات شمال وجنوب الصعيد، التي ستظل حول معدلات الأيام السابقة نفسها، موضحة أنّ الطقس سيشهد عودة الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى مدن القناة والقاهرة الكبرى، ووسط سيناء وشمال الصعيد، والوجه البحري، كما يسود طقس غائم جزئيًا على جميع المحافظات، عدا شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 8 أبريل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 18.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 21.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 23.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 9 أبريل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 18.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 21.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 23.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 10 أبريل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 17.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 25.