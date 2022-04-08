درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 8-4 -2022 في مصر

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن التحسن في درجات الحرارة سيبدأ اليوم الجمعة، نظرا لانتهاء ذروة الموجة الحارة نتيجة الكتلة الهوائية شديدة الحرارة التي أثرت على البلاد منذ اليوم الأول لشهر رمضان، والتي كانت قادمة من الصحراء الغربية.

انخفاض درجات الحرارة

وأضافت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أن الصور الأخيرة لخرائط الطقس الصادرة من الأقمار الصناعية، أكدت تراجع الكتلة الهوائية الشديدة الحرارة، وبدء الانخفاض في معدلات الحرارة، حيث حيث ستتراوح درجات الحرارة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية بين 23-24 درجة خلال ساعات النهار، في حين أنها تتراوح بين 33-32 على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وتسجل بين 37-36 على مدن ومحافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء، في حين تسجل بين 40-43 على مدن ومحافظات جنوب الصعيد، مع انخفاض ما بين 12-16 درجات خلال ساعات الليل، حيث يسود طقس مائل للبرودة على المحافظات الساحلية ووسط وشمال الدلتا.

درجات الحرارة

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة في مصر على النحو التالي:

القاهرة 32-15

الإسكندرية 24-16

وادي النطرون 30-17

طنطا 31-17

شبين الكوم 32-18

دمنهور 30-17

بلطيم 25-16

مطروح 23-15

السلوم 22-15

سيوة 26-15

بورسعيد 24-16

دمياط 23-16

الزقازيق 30-17

المنصورة 30-16

الإسماعيلية 30-15

السويس 31-15

العريش 22-15

رفح 23-14

رأس سدر 35-24

نخل 27-15

نويبع 35-16

طابا 36-17

كاترين 25-23

الطور 36-23

شرم الشيخ 37-24

الغردقة 35-23

مرسى علم 36-22

الفيوم 37-19

بني سويف 37-18

المنيا 37-21

أسيوط 38-19

سوهاج 39-22

قنا 42-24

الأقصر 43-25

أسوان 43-24

إدفو 42-25

أبو سمبل 41-26

الوادي الجديد 42-21

شلاتين 35-19

أبو رماد 34-18

حلايب 33-22

راس حدربة 34-19