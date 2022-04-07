موعد امتحانات المرحلة الابتدائية 2022 بعد التعديل بالقليوبية

كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس، عن تعديل مواعيد امتحانات التيرم الثاني لصفوف الرابع والخامس والسادس للمرحلة الابتدائية العامة والمكفوفين والصم، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، حيث أعلنت المديرية الجداول الجديدة، لتبدأ الامتحانات يوم 7 مايو المقبل، بعد إجازة عيد الفطر المبارك، بدلاً من الأسبوع الأخير من شهر أبريل الجاري.

اعتماد الجداول الجديدة لامتحانات الابتدائية

وقال الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اعتمد الجداول الجديدة وخريطة الامتحانات المعدلة، مشيراً إلى أن المواعيد أصبحت كالتالي:

الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي تعليم مجتمعي: تبدأ السبت 7 مايو لمدة يومين.

الصف الرابع والخامس والسادس تعليم مجتمعي: تبدأ الاثنين 9 مايو لمدة 4 أيام.

الصف الرابع الابتدائي عام: تبدأ يوم الأحد 8 مايو لمدة 5 أيام.

الصف الخامس والسادس الابتدائي عام: السبت 7 مايو لمدة 6 أيام.

الصف الرابع والخامس الابتدائي مكفوفين: السبت 7 مايو لمدة 4 أيام.

الصف السادس الابتدائي المكفوفين: الاثنين 9 مايو.

الصف الرابع والخامس الابتدائي صم: السبت 7 مايو.

الصف السادس والسابع الابتدائي صم: السبت 7 مايو.

الصف الثامن صم: الثلاثاء 10 مايو.

شهادة اتمام الدراسة للتعليم الأساسي المهني - الإعدادية المهنية: السبت 21 مايو.

جداول امتحانات الخامس والسادس الابتدائي

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية إنه جري تعديل كافة الجداول الخاصة بصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي العام، وصوف الصم والمكفوفين، وإعلانها بالمدارس كالتالي:

وأشار وكيل الوزارة إلى أن التعديلات جاءت وفق توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الذي وحه بعدم عقد امتحانات للطلاب في غير المواعيد المحددة من الوزارة، بعد شهر رمضان المبارك.