محافظ دمياط تعتمد جداول امتحانات نهاية العام الدراسي

اعتمدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الخميس، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/ 2022 للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الشهادة الإعدادية.

محافظ دمياط توجه بإنهاء الاستعدادات لتجهيز اللجان

جاء ذلك بناءً على عرض الدكتور خالد خلف، مدير مديرية التربية والتعليم في دمياط، حيث أكدت محافظ دمياط على إتمام كافة الاستعدادات لتجهيز اللجان الامتحانية قبل انطلاقها بوقت كافٍ، مشددة على الالتزام بتنفيذ عمليات التطهير، ووضع خطة محددة للحفاظ على سلامة الطلاب والملاحظين.

وتُعقد الامتحانات لتلك المراحل في الفترة من 7 إلى 19 مايو، وفقاً للجداول التي سيتم الإعلان عنها.

جداول امتحانات النقل والشهادة الإعدادية بدمياط

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظ دمياط، اليوم الخميس، عن مواعيد بدء امتحانات نهاية العام الدراسي 2021/ 2022، المقررة يوم 7 مايو حتى 13 مايو لصفوف النقل، ومن 14 مايو إلى 19 مايو للشهادة الإعدادية، وذلك بعد اعتمادها من الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية يوم 14 مايو، وتستمر حتى 18 مايو، بينما تبدأ امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية يوم 7 مايو، وتنتهي في 13 مايو.