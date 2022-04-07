يصل عدد ساعات الصيام في محافظة دمياط اليوم الخميس الموافق السادس من شهر رمضان، إلى 14 ساعة و32 دقيقة، وحددت إمساكية شهر رمضان وفقا للهيئة المصرية العامة للمساحة، وقت السحور والذي يكون في الساعة 1:44 دقيقة صباحا، وموعد الإمساك في الساعة 3:44 صباحا، على أن يكون موعد صلاة الفجر في الساعة 4:04 صباحا.

ويحرص الصائمون على معرفة موعد أذان الفجر، من أجل الإمتناع عن الطعام والشراب، وبدء يوم جديد في صيام شهر رمضان الكريم، ويرغب أهالي محافظة دمياط في متابعة مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم الخميس 7-4-2022، والموافق سادس أيام شهر رمضان، إذ يهتم المسلمون بمعرفة وقت الإمساك عن الطعام وأداء صلاة الفجر.

وتنشر «الوطن»، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم الخميس 6 رمضان في دمياط، وذلك في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء على مدار الساعة.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم 6 رمضان في دمياط

- موعد أذان الفجر 4:04 صباحًا.

- وقت الشروق 5.34 صباحًا.

- موعد أذان الظهر 11:55 صباحًا.

- موعد أذان العصر 3:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب 6:16 مساءً.

- موعد أذان العشاء 7:37 مساءً.

مواقيت الصلاة في القاهرة 7 أبريل 2022

- موعد أذان الفجر 4.08 صباحًا.

- وقت الشروق 5.38 صباحًا.

- موعد أذان الظهر 11:57 صباحًا.

- موعد أذان العصر 3:30 مساءً.

- موعد أذان المغرب 6:17 مساءً.

- موعد أذان العشاء 7:37 مساءً.