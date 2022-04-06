توزيع 900 وجبة ساخنة على الصائمين يومياً في دمياط

لليوم الخامس على التوالى، واصل المجمع الإسلامى بقرية «السنانية» في دمياط، تجهيز الوجبات الساخنة لتوزيعها على الصائمين يومياً، من الفئات الأكثر احتياجاً، وذلك بالجهود الذاتية، حيث يتم تجهيز 900 وجبة غذائية كاملة، وتوزيعها على الحالات الإنسانية والأولى بالرعاية، خلال شهر رمضان الكريم، في إطار الدور المجتمعي، وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً.

وقال المهندس سامى الجحر، رئيس مجلس إدارة المجمع الإسلامى بالسنانية، إن الجمعية تقوم بتجهيز 900 وجبة ساخنة يومياً، منها 500 وجبة لحوم، و400 وجبة دجاج، إضافة إلى الأرز والخضار وعصير وخبز وثمرة فاكهة وتمور، لتوزيعها على الصائمين طوال شهر رمضان الكريم.

وأضاف فى تصريحات لـ«الوطن» أن العمل داخل المطبخ يستمر طوال اليوم ليلاً ونهاراً، وبمشاركة عشرات المتطوعين، سواءً الذين يساعدون فى أعمال التجهيز والطبخ والتعبئة والتوزيع.

6 شيفات يعملون على مدار 24 ساعة

وأكد «الجحر» أن هناك 6 شيفات ومعاونيهم يعملون على مدار اليوم، يستخدمون نحو 120 كيلو أرز، و250 كيلو خضار، و90 كيلو لحوم، و100 دجاجة يومياً، مشيراً إلى أنه عند الساعة الثانية ظهراً، تبدأ عملية التعبئة، ثم توزيع الوجبات الغذائية على الحالات الإنسانية والأولى بالرعاية في دمياط .

900 وجبة يومياً بدلاً من مائدة الرحمن

ولفت رئيس مجلس إدارة المجمع الإسلامى بـ«السنانية» إلى أن المجمع كان في السابق ينظم مائدة الرحمن، لإفطار 500 صائم يومياً، ولكن بعد جائحة كورونا، اضطر لعمل الوجبات الساخنة، على مدار العامين الماضيين، وهذا هو العام الثالث على التوالي، ولكن تم زيادة عدد الوجبات إلى 900 وجبة يومياً.

وأوضح «الجحر» أن هناك متابعة دقيقة من قبل فريق الجودة، لمتابعة الوجبات أثناء تجهيزها وطهيها، حتى في التعبئة، هناك ميزان ومقياس لكل محتويات الوجبة، فضلاً عن متابعة الوجبات بعد وصولها للمستحقين، ورأيهم فيها لتلافي أي ملاحظات.

تجهيز الوجبات بالجهود الذاتية

وأكد أن هذه الوجبات يتم تجهيزها من خلال الجهود الذاتية، من المجتمع المدني، داعياً أبناء محافظة دمياط إلى المساهمة في هذه المبادرة، من أجل الاستمرار في تقديم الدعم للمستحقين والمتعففين من أبناء دمياط.