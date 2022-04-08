ينقذ الصائمين.. طريق بنها الحر يختصر زمن السفر للقاهرة في 20 دقيقة

«أنهى معاناة المسافرين خاصة في رمضان»، هكذا وصف رواد الطريق الحر الزراعي السريع بنها شبرا الخيمة، الطريق الجديد الذي أنقذ المسافرين بين الوجه البحري والقاهرة والعكس من زحام الطريق الزراعي القديم، وخاصة في شهر رمضان، واختصر الرحلة من ساعتين لـ 20 دقيقة فقط في سهولة ويسر.

وأجرت «الوطن»، بثا مباشر من على الطريق الحر بنها شبرا لرصد إنجاز المشروع وأبرز المعلومات عنه والحركة المرورية عليه باعتباره أحد الطرق المهمة والرئيسية والمشروعات القومية بمصر في إطار الجمهورية الجديدة.

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شريان مروري جديد

واستعرضت الوطن، في بثها المباشر، أن الطريق يعد شريان مروري جديد، ومن أهم إنجازات الطرق في الجمهورية الجديدة ويبلغ طوله 40 كيلومترا، وعرضه 4 حارات وتكلف قرابة 4 مليارات جنيه لحل مشكلة التكدس المروري بالطريق الزراعي واختصر المسافة بين الوجه البحري والقاهرة والعكس إلى 20 دقيقة ويربط بين دائري القاهرة الكبرى والدائري الإقليمي مع طريق بنها الزقازيق بهدف فك الازدحام المروري بالطريق الزراعي القديم.

39 كوبري بطريق بنها الحر

الطريق الحر بنها شبرا مزود بكافة الخدمات ويتكون من 39 كوبري و24 نفق وبه مساجد وماكن خدمة ومحطات بنزين وانارته ليلا في معظم الانحاء من مخلال العلامات الارشادية لتوفير الطاقة ويعد متنفسا جديدا لحل ازمة المرور

مد الطريق إلى دمياط

وميدانيا بدأت على الأرض أعمال مد الطريق حتى المنصورة وصولا لدمياط وميناء دمياط بطول 140 كيلومترا، ويتكون من 4 حارات؛ منهم حارتان للشاحنات ويضم 15 كوبري، ويمر بعواصم القليوبية والدقهلية ودمياط.