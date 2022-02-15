محافظ القليوبية يتفقد «بنها - دمياط» الحر: يجب مراعاة البعد الجمالي

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، أعمال تنفيذ طريق رابط بين مدينة بنها وطريق «بنها - دمياط» الحر بطول 1.4 كيلو متر، موجها بمراعاة مواصفات الجودة العالية في تنفيذ كافة الأعمال والالتزام بالخطة الزمنية المحددة ووضع مخطط للاستغلال الأمثل للطريق عن طريق إنشاء ممشى للمواطنين.

كورنيش جديد بالطريق

وجه «الهجان»، خلال الجولة، بالتخطيط السليم لأعمال البنية التحتية للطريق من خلال عمل الوصلات الكهربائية اللازمة لأعمدة الكهرباء وللأسوار التي سيتم تنفيذها، والتنسيق مع مسؤولي الهيئة العامة للطرق والكباري المنفذة للمشروع بعمل تصور لتخطيط الكورنيش، ومراعاة البعد الجمالي وتخصيص أماكن لجلوس المواطنين وبرجولات خشبية ومقاعد رخامية وعمل أعمدة ديكورية و إنارة الطريق بالكامل بأحدث وسائل الإنارة الحديثة الموفرة للطاقة، ليكون متنفسا للمواطنين واستغلاله في مشروعات للشباب.

اقرأ أيضا إزالة 5 مبانٍ مخالفة ضمن الموجة الـ19 في محافظة القليوبية

وتقدم بالشكر إلى الفريق كامل الوزير وزير النقل، على الجهد المبذول في إنشاء الطريق الرابط بين مدينة بنها وطريق «بنها - دمياط» الحر، الذي يتم من خلال الهيئة العامة للطرق والكباري، والطريق يعد ضمن مشروعات النقل العملاقة التي تتم على أرض القليوبية، ومن بينها أيضا تنفيذ 5 كباري علوية بذلك الطريق في نطاق محافظة القليوبية وهي: كوبري قنطرة بحر مويس الذي بلغت نسبة تنفيذه 89%، كوبري جمجرة والذي بلغت نسبة تنفيذه 95%، وكوبري أسنيت الذي بلغت نسبة تنفيذه 99.70%، كوبري كفر شكر الذي بلغت نسبة تنفيذه 96.2%، كوبري المنشأة الكبرى الذي بلغت نسبة تنفيذه 59%.

المشروع يخدم محافظات الدلتا

يذكر أن هذا الطريق سيكون رابطا للطريق الزراعي والطريق الإقليمي بالمحور المروري الجاري تنفيذه من بنها حتى دمياط بطول 140 كيلو مترا، الذي يشمل 15 كوبري، لخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر 6 محافظات، هي: القليوبية، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، إذ يمر الطريق مباشرة على 3 عواصم من عواصم المحافظات الست، وهي: بنها والمنصورة ودمياط، للمساهمة في رفع مستوى الخدمة وتسهيل حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا، وحل الاختناقات المرورية عند مداخل المدن والقرى الواقعة على مسار الطريق لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.