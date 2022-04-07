«الأرصاد»: انخفاض في درجات الحرارة خلال ساعات الليل

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إنه وعلى مدار هذا الأسبوع كانت درجات الحرارة مرتفعة، وخلال الـ48 ساعة الماضية كان هناك ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة وحتى اليوم.

غانم: الطقس والأجواء شديده الحرارة خلال فترات النهار

وأضافت «غانم» خلال مداخلة هاتفية لها لـ«تلفزيون الوطن»، أن درجات الحرارة أعلي من المعدلات الطبيعية بحوالي 9 درجات، موضحة: «الطقس والأجواء شديدة الحرارة خلال فترات النهار، وفيه زيادة في فترات سطوع الشمس، والأجواء صيفية خلال فترة النهار على أغلب مناطق الجمهورية، وده كان مستمر معانا لليوم».

غانم: هناك نشاط للرياح على بعض المناطق من غرب الجمهورية

وأوضحت أنه بالنسبة لطقس اليوم، فهناك نشاط للرياح على بعض المناطق من غرب الجمهورية كالسلوم والمناطق المكشوفه في القاهرة وأماكن الوجه البحري وجنوب البلاد بنشاط رياح مثيرا للرمال والأتربة العالقة في سواحلنا الشمالية الشرقية، وشمال الصعيد بأجواء خانقة خلال فترات النهار.

وأكدت أنه ومع دخول فترات الليل ستبدأ الكتل الهوائية بالتغيير من كتل هوائية جنوبية مرتفعه الحرارة لكتل شمالية وستبدأ درجات الحرارة في الانخفاض خلال فترات الليل على شمال البلاد والقاهرة الكبرى، معتدله على جنوب البلاد كشمال وجنوب الصعيد خاصة مع الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.